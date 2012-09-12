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Дороги из солнечных панелей: в США появился тестовый участок

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Дороги из солнечных панелей: в США появился тестовый участок
Первая тестовая солнечная дорога появилась в штате Джорджия. Пока она занимает всего 538 квадратных метров на обычной асфальтовой трассе, но это только начало. Компания Wattway, построившая тестовый участок запланировала испытания возобновляемых источников энергии вдоль всей трассы.

Ежегодно только на этой трассе длинной 30 км выбрасывается 5 миллионов тонн углекислого газа. Теперь она выбрана в качестве естественной лаборатории для тестов «зеленых» технологий. Помимо солнечного участка, вдоль трассы находятся станции зарядки электромобилей, которые питаются энергией солнца. Там же располагаются пункты контроля давления в шинах — неправильное давление снижает эффективность автомобиля и увеличивает выбросы в атмосферу.

По ожиданиям, этот участок дороги будет производить 7,000 кВт-ч энергии в год. Она будет использоваться для питания стоящей рядом инфраструктуры. Инициатива с солнечной дорогой — только начало.

По материалам hightech.fm
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