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Смартфоны Sony будут снимать HD-видео с частотой 1000 кадров в секунду

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Смартфоны Sony будут снимать HD-видео с частотой 1000 кадров в секунду
Sony представила чип, который позволит смартфонам снимать видео с частотой 1000 кадров в секунду при разрешении 1920×1080. Компания разработала уникальную трехслойную CMOS-матрицу, которая в 8 раз быстрее любой, что стоит на существующих смартфонах.

Такая производительность была достигнута за счет совмещения двухслойного сенсора матрицы с высокоскоростным чипом памяти DRAM. В результате каждый отдельный кадр обрабатывается на огромных скоростях. Система может захватить кадр на 19,3 мегапикселя за 1/120 с — «в четыре раза быстрее стандартных чипов на рынке», — отмечают в Sony.

Такая скорость позволяет избавиться от эффекта, известного как «rolling shutter». Когда при съемке быстро движущихся объектов верхняя часть кадра не успевает за нижней. Это связано с тем, что матрицы современных камер считывают сначала верх изображения, затем низ, а за это время объект успевает изменить свое положение.

Но все-таки главной отличительной чертой нового сенсора стала возможность снимать видео с уникальной для смартфона частотой — 1000 кадров в секунду. Тут смартфоны частично заходят на территорию дорогих, специализированных камер. Так, например, камера Phantom Flex4K снимает те же 1000 кадров в секунду, но в разрешении 4K, ее цена начинается от $110,000. Менее выдающиеся камеры от Phantom стоят от $50,000.

Если сравнивать с более реальными конкурентами, то новый смартфон Pixel от Google способен выдавать только 120 кадров в секунду в HD-формате — в 8 раз меньше. Так что остается ждать появления матрицы на новых смартфонах.

По материалам Engadget
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