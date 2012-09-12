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Популярность банкоматов снова растет: в чем причина?

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Старый Сегодня, 18:06
#1
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Имя: Сергей
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Популярность банкоматов снова растет: в чем причина?
Новое исследование от компании RBR London продемонстрировало, что в 2015 году количество операций по снятию наличных в банкоматах выросло на 10%. Авторы исследования отмечают, что это самый высокий показатель с 2011 года.

В исследовании отмечают, что в 2015 году количество операций по снятию налички достигло рекордных 99 млрд.

Популярность банкоматов в Китае выросла до 23%, в основном, благодаря стараниям банков перевести больше клиентов на самообслуживание. На Китай пришлось 24 млрд операций по снятию наличных в ATM – почти четверть от глобального показателя.

Аналитики отмечают, что, несмотря на то, что популярность ATM в развитых странах стабильно снижается, на других рынках наблюдаются противоположные процессы.

В США, вследствие роста комиссии, объемы снятия наличных падают уже несколько лет подряд. Однако количество операций, совершенных в банкоматах, выросло.

В Испании, например, количество транзакций по снятию налички в ATM растет по мере того, как экономика страны выходит из затяжного кризиса.

По мнению экспертов, основной причиной роста популярности банкоматов является растущая финансовая вовлеченность.

По материалам PaySpace Magazine
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 18:59
#2
Специалист
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 800
Благодарностей: 178
КП: 0.119
Re: Популярность банкоматов снова растет: в чем причина?
Может народ больше наличке доверяет чем безналу?
grebnev вне форума  
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