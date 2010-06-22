22 привычки поведения, которые отталкивают работодателей

Поиск новой работы может привести к нервному срыву.
Составляя свое идеальное интервью, есть вещи, которые могут полностью его разрушить, и наоборот - подчеркнуть ваши преимущества.
Чтобы избежать ситуации, когда вы освящаете свои вредные привычки, эксперты выделили некоторые признаки поведения, которые убивают в вас профессионала. Именно эти привычки и могут стоит вам желаемой работы.
Следующие примеры поведения заставляют вас выглядеть непрофессиональным работником при поиске работным:
- Неряшливость по отношению к себе
- Отсутствие желания делать домашние обязанности
- Слишком настойчивые попытки привлечь к себе внимание
- Пропуск завтрака
- Курение и употребление алкоголя
- Плохая гигиена личного тела
- Вечные опоздания
- Переписки с людьми во время скуки
- Бритье в общественных местах
- Привычка носить с собой слишком много вещей
- Слишком однообразная одежда
- Говорить, не обдумав свои слова
- Слишком неформальное поведение
- Нагнетание обстановки
- Застенчивость
- Чрезмерная общительность
- Использование бранных слов
- Бедный разговорный запас слов
- Приукрашивание своих достижений
- Нетерпеливость
- Постоянная отдаленность, "витание в облаках"
- Грубость по отношению к другим