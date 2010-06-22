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22 привычки поведения, которые отталкивают работодателей

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Старый Сегодня, 18:00
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 171
Благодарностей: 13
КП: 0.050
22 привычки поведения, которые отталкивают работодателей
Поиск новой работы может привести к нервному срыву.



Составляя свое идеальное интервью, есть вещи, которые могут полностью его разрушить, и наоборот - подчеркнуть ваши преимущества.

Чтобы избежать ситуации, когда вы освящаете свои вредные привычки, эксперты выделили некоторые признаки поведения, которые убивают в вас профессионала. Именно эти привычки и могут стоит вам желаемой работы.

Следующие примеры поведения заставляют вас выглядеть непрофессиональным работником при поиске работным:
  1. Неряшливость по отношению к себе
  2. Отсутствие желания делать домашние обязанности
  3. Слишком настойчивые попытки привлечь к себе внимание
  4. Пропуск завтрака
  5. Курение и употребление алкоголя
  6. Плохая гигиена личного тела
  7. Вечные опоздания
  8. Переписки с людьми во время скуки
  9. Бритье в общественных местах
  10. Привычка носить с собой слишком много вещей
  11. Слишком однообразная одежда
  12. Говорить, не обдумав свои слова
  13. Слишком неформальное поведение
  14. Нагнетание обстановки
  15. Застенчивость
  16. Чрезмерная общительность
  17. Использование бранных слов
  18. Бедный разговорный запас слов
  19. Приукрашивание своих достижений
  20. Нетерпеливость
  21. Постоянная отдаленность, "витание в облаках"
  22. Грубость по отношению к другим
__________________
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