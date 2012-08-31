Трастовый фонд братьев Винклвосс подорожал до $100 млн

Информация об увеличении размера предложения с $65 до $100 млн содержится в документах, поданных фондом Тайлера и Кэмерона Винклвоссов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Срок объявления решения относительно регистрации акций биржевого инвестфонда Winklevoss Bitcoin Trust заканчивается 11 марта 2017 года. Если регулятор примет положительное решение, Winklevoss Bitcoin Trust станет первым биржевым биткоин-фондом, одобренным Комиссией. Это позволит акциям фонда укрепить позиции на традиционном финансовом рынке и привлечь внимание инвесторов, работающих с привычными ценными бумагами. Трейдеры получат возможность заработать на криптовалютном рынке, без необходимости непосредственно приобретать биткоины.
Листинг планируется провести на базе BATS Global Markets, втором по величине американском операторе рынка ценных бумаг.
Первая заявка в SEC была подана еще четыре года назад, но регулятор предпочитал неоднократно откладывать вынесение решения о регистрации акций, привязанных к криптовалюте.
Объем размещения составит десять миллионов акций по $10 каждая. Таким образом с даты подачи первой заявки в SEC акции фонда, по мнению создателей, подешевели в два раза — с $20,09 за ценную бумагу до $10. При этом в июне 2016 года создатели биткоин-ETF повышали первичную стоимость размещения с $20,09 до $65 за акцию, но объем размещения составлял только один миллион акций.
Помимо фонда братьев Винклвосс, решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США ждут два других фонда, также привязанных к биткоину. Речь идет о ETF Bitcoin Investment Trust и SolidX Bitcoin Trust.