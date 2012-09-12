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Вне конкуренции: Amazon улучшает свои позиции на рынке e-commerce
В 2016 году на компанию-гиганта в сфере e-commerce, Amazon, пришлось 53% прироста в сфере электронной коммерции в США. Это означает, что Amazon получила 53 цента от каждого нового доллара, потраченного онлайн в Соединенных Штатах в прошлом году.
Согласно исследованию Slice Intelligence, на Amazon пришлось 43% всей выручки, полученной онлайн-ритейлерами в США в прошлом году.
В 2015 году в компании Macquarie сообщили, что 51% прироста онлайн-продаж пришелся на Amazon. В 2013 и 2014 годах показатель был на уровне 33% и 36% соответственно.
По материалам PaySpace Magazine