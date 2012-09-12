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В каких странах ждут украинцев на работу

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В каких странах ждут украинцев на работу
Из-за нехватки рабочей силы украинцев активно приглашают на работу иностранные работодатели. Журналисты сделали подборку стран, где украинцев ждут на работу.

1. Чехия

Чешские работодатели обратились к правительству, чтобы украинцам давали больше квот на легальную работу. В прошлом году квоты исчерпали до июня. Оформление рабочей карточки на одного длится до полугода. Чешские компании ежегодно имеют 140 тыс. вакансий, подсчитали в чешском Союзе предпринимателей. Квоты на рабочих из Украины составляют 3,8 тыс.

“Призываем правительство республики срочно ускорить обработку большего количества запросов о трудовых картах и помочь компаниям обеспечить отсутствуют кадровые ресурсы для производства и услуг”, – говорится в заявлении.

В профсоюзах говорят, что так бизнес экономит благодаря дешевой рабочей силе.

“Часто при поиске профессиональных рабочих профессий сталкиваешься с заработной платой около 12 тысяч крон ($475). За эти деньги чешский гражданин с трудом сможет прожить. Вряд ли он согласится на такие условия. Если через месяц место не занято, то компания может нанять иностранного работника”, – заявил председатель Чешско-моравской конфедерации профсоюзов Джозеф Стредула.

2. Польша

С начала года в Польше сравнили зарплаты работников и местных жителей. Польским предприятиям тоже не хватает рабочей силы.

“Украинцы готовы работать за меньшие деньги, чем поляки. Больше всего ищут кассиров, упаковщиков, уборщиц, охранников, разнорабочих. Платят 10-11 злотых в час. Редко встречаются вакансии для работников с квалификацией. Приглашают механиков, швей, маляров, слесарей. Платят 14-16 злотых в час. Украинцы получают не менее 2-3 тысяч евро в месяц. Часто соглашаются на работу сверхурочно”, – говорит Елена Яковлева, директор кадрового агентства Affinity.

3. Израиль

Украинцев приглашают на работу в Израиль строителями, гувернантками, уборщиками и разнорабочими. Несмотря на все трудности в оформлении документов, многие из них идут на такой шаг.

“Украинцы привлекают местных работодателей высокой квалификацией и трудолюбием. Приглашают строителей всех направлений, разнорабочих, поваров и помощников на кухню. Клининговые компании ищут уборщиков. Убирают коттеджи после завершения строительных работ. В дома престарелых набирают персонал по уходу за такими людьми. Есть вакансии для логистов, мерчандайзеров, кладовщиков”, – рассказывает Виктор Елкин, директор консультцентра компании Go-green.

4. Китай

“Китайцы предлагают большие заработные платы, чем поляки. Поэтому туда активно едут украинцы. Открывают вакансии в отрасли развлечений, обслуживания. Берут официантов, учителей английского языка. В Китае сейчас модно, чтобы работали европейцы. Это привлекает местных посетителей. Зарплата зависит от контракта, продолжительности работы. Платят от тысячи до трех тысяч долларов в месяц”, – говорит Яковлева.

По материалам Газета по-Украински
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