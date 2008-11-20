Venture-Fund - venture-fund.pro

Venture Fund –Инновационная инвестиционная площадка для торговли на бирже Forex.
Рынок Форекс специализируется на торговля валютами, как большими инвестиционными банками и частными лицами по всему миру. Торговля может производиться почти во всех валютах. Такими валютами являются: Доллар США, Евро, Британский фунт, Японская иена, Швейцарский франк, Канадский доллар и Австралийский доллар. Все валюты котируются в парах. Торговцы, чтобы получить прибыль, делают ставку, что курс валюты будет или повышаться. или понижаться по отношению к другой валюте.
Наш проект не предъявляет вам каких-либо требований и условий. Все что Вам нужно делать - это оформить новую инвестицию,и ждать поступление выплаты.
Инвестиционные планы:*
1) +4.4% через сутки. От 50 до 1.000 руб.
2) +5.5% в день на 5 дней. От 1.001 до 5.000 руб
3) +6.6% в день на 15 дней. От 5.001 до 10.000 руб
4) +11% в день на 30 дней. От 10.001 до 50.000 руб