Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Venture-Fund - venture-fund.pro

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:11
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.02.2014
Сообщений: 275
Благодарностей: 50
КП: 0.000
Venture-Fund - venture-fund.pro
Я не админ/владелец проекта "Venture-Fund" добавлен на мониторинг*

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Старт: 04.02.17

Описание:*
Цитата:
Venture Fund –Инновационная инвестиционная площадка для торговли на бирже Forex.

Рынок Форекс специализируется на торговля валютами, как большими инвестиционными банками и частными лицами по всему миру. Торговля может производиться почти во всех валютах. Такими валютами являются: Доллар США, Евро, Британский фунт, Японская иена, Швейцарский франк, Канадский доллар и Австралийский доллар. Все валюты котируются в парах. Торговцы, чтобы получить прибыль, делают ставку, что курс валюты будет или повышаться. или понижаться по отношению к другой валюте.

Наш проект не предъявляет вам каких-либо требований и условий. Все что Вам нужно делать - это оформить новую инвестицию,и ждать поступление выплаты.
Инвестиционные планы:*
1) +4.4% через сутки. От 50 до 1.000 руб.
2) +5.5% в день на 5 дней. От 1.001 до 5.000 руб
3) +6.6% в день на 15 дней. От 5.001 до 10.000 руб
4) +11% в день на 30 дней. От 10.001 до 50.000 руб

Платёжные системы:*
-Payeer

Реферальная система многоуровневая:*
5%-2%-1%*

Выплаты: инстант
*
Тех. часть: SSL, DDoS*

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Наш депозит:

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Imperio на форуме  
Старый Сегодня, 17:34
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 6,513
Благодарностей: 3,341
КП: 0.426
Re: Venture-Fund - venture-fund.pro
Цитата:
Сообщение от Imperio Посмотреть сообщение
Старт: 04.02.17
Где-то шатался неделю
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Prext на форуме  
Старый Сегодня, 17:40
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 6,832
Благодарностей: 3,961
КП: 0.047
Re: Venture-Fund - venture-fund.pro
Вкашный проект, поэтому не удивительно, что технически слаб .
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Фасты/почасы: >1< >2< >3< >4< >5< >Lottery<
alienwolf на форуме  
Старый Сегодня, 17:46
#4
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 36,200
Благодарностей: 38,905
Записей в блоге: 11
КП: 0.091

награды Волшебный горшочек 
Re: Venture-Fund - venture-fund.pro
Рублевые фасты надо в отдельный раздел.
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Smirnov Nikolay на форуме  
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