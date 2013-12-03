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Microsoft возглавит новый блокчейн-консорциум

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Старый Сегодня, 17:00
#1
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Microsoft возглавит новый блокчейн-консорциум
IT-гигант Microsoft объединил усилия с рядом других технологических компаний и финансовых институтов, создав новый блокчейн-консорциум под названием Enterprise Ethereum Alliance. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как следует из названия, основным направлением работы группы станет изучение возможностей блокчейна Ethereum в корпоративной сфере.

По имеющейся информации, работа над проектом ведется уже несколько месяцев, и как ожидается, до конца февраля будет сделано официальное заявление о его запуске.

На сегодняшний день каких-либо комментариев от вовлеченных в инициативу организаций, однако, не было, что только подогревает спекуляции. Вполне вероятно, что речь идет о том же проекте, о котором уже сообщалось в ноябре прошлого года, правда, тогда речь шла об Ethereum Consortium Blockchain Network.

Как сообщалось тогда, совместными усилиями представители бизнеса смогут лучше использовать сетевой эффект распределенных и неизменяемых реестров, а сама новая платформа создана таким образом, чтобы объединившиеся в группы компании могли одним кликом разворачивать и использовать в своих целях приватный блокчейн Ethereum.

Ранее в этом месяце Microsoft объявил о партнерстве с блокчейн-стартапом Tierion, рамках которого будет развивать на платформе Azure инициативу по созданию децентрализованной системы идентификации.



Источник:
Источник:http://forklog.com/microsoft-vozglav...n-konsortsium/
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Последний раз редактировалось Сергей Горин; Сегодня в 17:03.
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