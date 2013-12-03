Microsoft возглавит новый блокчейн-консорциум

IT-гигант Microsoft объединил усилия с рядом других технологических компаний и финансовых институтов, создав новый блокчейн-консорциум под названием Enterprise Ethereum Alliance. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Как следует из названия, основным направлением работы группы станет изучение возможностей блокчейна Ethereum в корпоративной сфере.
По имеющейся информации, работа над проектом ведется уже несколько месяцев, и как ожидается, до конца февраля будет сделано официальное заявление о его запуске.
На сегодняшний день каких-либо комментариев от вовлеченных в инициативу организаций, однако, не было, что только подогревает спекуляции. Вполне вероятно, что речь идет о том же проекте, о котором уже сообщалось в ноябре прошлого года, правда, тогда речь шла об Ethereum Consortium Blockchain Network
.
Как сообщалось тогда, совместными усилиями представители бизнеса смогут лучше использовать сетевой эффект распределенных и неизменяемых реестров, а сама новая платформа создана таким образом, чтобы объединившиеся в группы компании могли одним кликом разворачивать и использовать в своих целях приватный блокчейн Ethereum.
Ранее в этом месяце Microsoft объявил
о партнерстве с блокчейн-стартапом Tierion, рамках которого будет развивать на платформе Azure инициативу по созданию децентрализованной системы идентификации.