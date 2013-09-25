Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 16:18 Сегодня, 16:18 Сегодня, 16:01 #1 sunmistik



Пол: Женский Инвестирую в: Форекс Регистрация: 21.07.2016 Сообщений: 2,266 Благодарностей: 325 Записей в FX-блоге: 1330 Подписок: 8 КП: 0.154 Основатель Fling «сжег» $21 млн инвестиций Марко Нардоне, который на деньги своего отца создал сервис для отправки незнакомцам фото и видео под названием Fling. Всего проект привлек инвестиций на 21 миллион долларов, однако так и не смог стать прибыльным, и когда деньги закончились — компания закрылась.







В этой истории примечательно поведение основателя: он тратил деньги компании на обеды в дорогих ресторанах и авиаперелеты в первом классе, а когда у компании возникли трудности — то приказал сотрудникам их решать и отправился на концерт Avicii на Ибицу.













В начале июля 2015 года 28-летний руководитель и основатель компании Fling Марко Нардоне созвал срочное совещание: сотрудники App Store удалили приложение из магазина из-за нарушения политики сервиса.



Перед этим Fling — приложение для обмена изображениями, видео и сообщениями между случайными людьми — привлекло от инвесторов 21 миллион долларов. Сервис столкнулся с проблемой распространения нецензурного контента и приобрел славу «Pornhub для домашних снимков»: приложением стали пользоваться любители виртуального секса.



По словам представителей сервиса, Fling скачали четыре миллиона человек, которые в общей сложности отправили свыше 50 миллиардов сообщений. Однако согласно документам конкурсных управляющих, компания не приносила прибыли, и ее последние финансовые резервы иссякли в августе 2015 года.



Приложение разрабатывалось командой из 50 человек и финансировалось на деньги богатых спонсоров из Великобритании, Италии и Азии. Одной из причин упадка компании стали проблемы с удержанием пользователей и неэффективное управление. Кроме того, проекту не удалось привлечь дополнительные инвестиции, которые требовались для продолжения работы, и в августе 2016 года он закрылся.



Чтобы создать и запустить Unii - первое свое приложение, Нардоне взял у отца 1,5 миллиона фунтов, а в общей сложности на Fling и Unii — 5 миллионов фунтов.



Для новой компании все началось относительно хорошо. По словам Нардоне, за полгода работы Unii привлек 100 тысяч студентов. Однако в 2014 году во время рейса Лондон-Гонконг у предпринимателя появилась идея нового приложения, и он потерял интерес к студенческой соцсети. Когда он вернулся в Лондон, то перевел инженеров с проекта Unii на Fling и арендовал для них более вместительный офис. Приложение было создано за четыре месяца — с марта по июль 2014 года.



Практически сразу с момента запуска в приложении ежедневно регистрировались тысячи людей. Однако впоследствии оказалось, что на рекламные кампании в социальных сетях тратились гораздо большие суммы, чем были озвучены Марко. В конце концов, из-за наплыва новых пользователей серверы приложения стали буксовать.



Apple удалила приложение после того, как откровенные снимки стали проблемой. Недостаточное количество серверных мощностей стало не единственной проблемой Fling. Буквально через несколько недель после запуска люди стали использовать приложение для отправки откровенных фото и «взрослого» контента случайным собеседникам.



В сентябре 2016 года, спустя три месяца после запуска, компания наняла команду модераторов из Филиппин, которые просматривали фотографии на платформе. В июне 2015 года Fling был удален из App Store по инициативе Apple, причем без предупреждения. Компанию раздражало то, что Fling было приложением для обмена контентом между случайными пользователями — во многом похожим на печально известный Chatroulette.



Блокировка приложения застала Нардоне врасплох в тот самый момент, когда он был на встрече с инвестором и предложил ему установить и воспользоваться Fling самому. В тот день он попросил сотрудников задержаться допоздна до тех пор, пока им не удастся вернуть приложение в App Store. Хотя пункт 18.2 правил напрямую не запрещает размещать приложение, позволяющее рандомно связывать двух незнакомых людей, правила созданы, чтобы предотвратить создание порнографического контента внутри приложения.



К сожалению, разработчикам не удалось решить все проблемы с приложением за одну ночь. Они продолжали работать на протяжении 19 суток, днем и ночью, чтобы создать новую версию продукта, которая соответствовала бы требованиям Apple. Нардоне хотел поставить в офисе палатки, чтобы персонал мог работать сверхурочно. Пока программисты работали над решением задачи, Нардоне улетел на Ибицу вместе с двумя другими членами команды. Поездка задумывалась как тихое выездное совещание, чтобы отдохнуть и подумать о стратегии. Однако Нардоне водил их с одной вечеринки на другую. Оказалось, что он прилетел ради концерта шведского диджея Avicii.



Пользователи холодно приняли новую версию продукта. Средний рейтинг приложения упал до отметки в 1,5 звезд в App Store. Начиная с этого момента у приложения начались проблемы с удержанием пользователей. Большинство скачивало приложение и удаляло его через месяц.



Остальные средства шли от инвесторов, которые прислушивались ко мнению бывшего банкира Goldman Sachs и основателя хедж-фонда Savile Row Рафаэля Коста. С Нардоне он познакомился летом 2013 года. Этот парень мог достать что угодно. Деньги появлялись по щелчку: он дружил со многими богатыми людьми по всему миру. Стоило ему попросить, и они охотно давали деньги.



Бесконечные растраты хозяина стартапа - Нардоне, легкомысленное отношение к деньгам - сыграло свою роль в негативном исходе для стартапа. Нардоне не жалел денег на онлайн- и офлайн-маркетинг. Он организовал два промотура в США, арендовав огромный автобус, выкрашенный в фирменные цвета. Излишества в интерьере и нерациональные траты внутри и за рамками компании просто погубили стартап, не дав ему расцвести.



В компании не было финансового директора, и все финансы Нардоне контролировал сам. Помимо того, как минимум три сотрудника компании получали более 100 тысяч фунтов в год. Нардоне назначил себе оклад в 204 тысячи фунта. Все руководство хозяина стартапа напоминало игру в босса.



Когда у компании закончились деньги, приложение закрылось. Сотрудники увольнялись, и деньги подходили к концу. Постепенно у компании осталось не так много вариантов: ей требовался постоянный поток денежных вливаний, чтобы поддерживать агрессивный маркетинг и платить сотрудникам. Когда финансы начали таять, Нардоне перестал платить модераторам из Филиппин. Пользователи это почувствовали, и снова начали вести себя как на Chatroulette. В конце лета 2016 года приложение закрылось, не уведомив об этом пользователей.



По данным отчета конкурсных управляющих, в 2015 году Нардоне потратил 9 миллионов фунтов, а также 3,5 миллиона фунтов за девять месяцев 2014 года.



26 августа 2016 года отец Нардоне назначил представителей лондонской компании Resolve в качестве конкурсных управляющих Fling, чтобы они достигли для акционеров хоть каких-то результатов. Администраторы писали в отчете, что сразу несколько компаний хотели выкупить Fling. Однако оказалось, что Нардоне учредил еще одну компанию под названием DSCVR Ltd и с ее помощью 31 августа выкупил Unii за 250 тысяч фунтов. По оценкам конкурсных управляющих, интеллектуальная стоимость компании составила почти 214 тысяч фунтов, а офисное оборудование — 15,1 тысяч фунтов. По словам бывшего сотрудника, ожидается, что в скором времени DSCVR закроется из-за недостатка средств.





После банкротства компании Нардоне отправился путешествовать по миру. Fling остался должен почти 881 тысячу фунтов, включая расходы на рекламу, не говоря уже о долгах по зарплате некоторым сотрудникам.



В ответ на обращение автора Business Insider Нардоне отверг все свидетельства бывших сотрудников, однако свою версию не представил. Судя по снимкам в Instagram, пока идет процесс банкротства компании, он со своей девушкой успел побывать на Бора-Бора, Мальдивах, в Ницце, Венеции, Майями.







Источник Издание Business Insider опубликовало историю английского предпринимателя, который на деньги своего отца создал сервис для отправки незнакомцам фото и видео под названиемВсего проект привлек, однако так и не смог стать прибыльным, и когда деньги закончились — компания закрылась.В этой истории примечательно поведение основателя: он тратил деньги компании на обеды в дорогих ресторанах и авиаперелеты в первом классе, а когда у компании возникли трудности — то приказал сотрудникам их решать и отправился на концерт Avicii на Ибицу.В начале июля 2015 года 28-летний руководитель и основатель компании Fling Марко Нардоне созвал срочное совещание: сотрудникииз магазина из-за нарушения политики сервиса.Перед этим Fling — приложение для обмена изображениями, видео и— привлекло от. Сервис столкнулся с проблемой распространения нецензурного контента и приобрел славу «Pornhub для домашних снимков»: приложением стали пользоваться любители виртуального секса.По словам представителей сервиса, Fling, которые в общей сложности отправили свыше 50 миллиардов сообщений. Однако согласно документам конкурсных управляющих,, и ее последние финансовые резервы иссякли в августе 2015 года.Приложение разрабатывалось командой из 50 человек и финансировалось на деньги богатых спонсоров из Великобритании, Италии и Азии. Одной из причин упадка компании сталиКроме того, проекту не удалось привлечь дополнительные инвестиции, которые требовались для продолжения работы, и в августе 2016 года он закрылся.Чтобы создать и запустить- первое свое приложение, Нардоне взял у отца 1,5 миллиона фунтов, а в общей сложности на Fling и Unii —Для новой компании все началось относительно хорошо. По словам Нардоне, за полгода работы. Однако в 2014 году во время рейса Лондон-Гонконг у предпринимателя появилась идея нового приложения, и он потерял интерес к студенческой соцсети. Когда он вернулся в Лондон, то перевел инженеров с проекта Unii на Fling и арендовал для них более вместительный офис. Приложение было создано за четыре месяца — с марта по июль 2014 года.Практически сразу с момента запуска в приложении ежедневно регистрировались тысячи людей. Однако впоследствии оказалось, что на рекламные кампании в социальных сетях тратились гораздо большие суммы, чем были озвучены Марко. В конце концов, из-за наплыва новых пользователей серверы приложения стали буксовать.после того, как откровенные снимки стали проблемой.стало не единственной проблемой Fling. Буквально через несколько недель после запуска люди стали использовать приложение для отправки откровенных фото и «взрослого» контента случайным собеседникам.В сентябре 2016 года, спустя три месяца после запуска, компания наняла команду модераторов из Филиппин, которые просматривали фотографии на платформе. В июне 2015 годапо инициативе Apple, причемКомпанию раздражало то, что Fling было приложением для обмена контентом между случайными пользователями — во многом похожим на печально известныйБлокировка приложения застала Нардоне врасплох в тот самый момент, когда он был на встрече с инвестором и предложил ему установить и воспользоваться Fling самому. В тот день он попросил сотрудников задержаться допоздна до тех пор, пока им не удастся вернуть приложение в App Store. Хотя пункт 18.2 правил напрямую не запрещает размещать приложение, позволяющее, правила созданы, чтобы предотвратить создание порнографического контента внутри приложения.К сожалению, разработчикам не удалось решить все проблемы с приложением за одну ночь. Они продолжали работать на протяжении 19 суток, днем и ночью, чтобы создать новую версию продукта, которая соответствовала бы требованиям Apple. Нардоне хотел поставить в офисе палатки, чтобы персонал мог работать сверхурочно. Пока программисты работали над решением задачи, Нардоне улетел на Ибицу вместе с двумя другими членами команды. Поездка задумывалась как тихоечтобы отдохнуть и подумать о стратегии. Однако Нардоне водил их с одной вечеринки на другую. Оказалось, что он прилетелПользователи холодно приняли новую версию продукта. Среднийзвезд в App Store. Начиная с этого момента у приложения начались проблемы с удержанием пользователей. Большинство скачивало приложение и удаляло егоОстальные средства шли от инвесторов, которые прислушивались ко мнениюи основателя хедж-фондаРафаэля Коста. С Нардоне он познакомился летом 2013 года. Этот парень мог достать что угодно. Деньги появлялись по щелчку: он дружил со многими богатыми людьми по всему миру. Стоило ему попросить, и они охотно давали деньги.Бесконечные растраты хозяина стартапа - Нардоне, легкомысленное отношение к деньгам - сыграло свою роль в негативном исходе для стартапа. Нардоне не жалел денег на онлайн- и офлайн-маркетинг. Он организовал два промотура в США, арендовав огромный автобус, выкрашенный в фирменные цвета.просто погубили стартап, не дав ему расцвести., и все финансы Нардоне контролировал сам. Помимо того, как минимум три сотрудника компании получалиНардоне назначил себе оклад в. Все руководство хозяина стартапа напоминало игру в босса.Когда у компании закончились деньги, приложение закрылось. Сотрудники увольнялись, и деньги подходили к концу. Постепенно у компании осталось не так много вариантов: ей требовался постоянный поток денежных вливаний, чтобы поддерживать агрессивный маркетинг и платить сотрудникам. Когда финансы начали таять, Нардоне перестал платить модераторам из Филиппин. Пользователи это почувствовали, и снова начали вести себя как на Chatroulette. В конце лета 2016 года приложение закрылось,По данным отчета конкурсных управляющих, в 2015 году Нардоне, а также 3,5 миллиона фунтов за девять месяцев 2014 года.26 августа 2016 года отец Нардоне назначил представителей лондонской компании Resolve в качестве конкурсных управляющих Fling, чтобы они достигли для акционеров хоть каких-то результатов. Администраторы писали в отчете, что сразу несколько компаний хотели выкупить Fling. Однако оказалось, что Нардоне учредил еще одну компанию под названиеми с ее помощью 31 августаза 250 тысяч фунтов. По оценкам конкурсных управляющих, интеллектуальная стоимость компании составила почти 214 тысяч фунтов, а офисное оборудование — 15,1 тысяч фунтов. По словам бывшего сотрудника, ожидается, что в скором временииз-за недостатка средств.После банкротства компании Нардоне отправился путешествовать по миру. Fling остался должен почти, включая расходы на рекламу, не говоря уже о долгах по зарплате некоторым сотрудникам.В ответ на обращение автора Business Insider Нардоне отверг все свидетельства бывших сотрудников, однако свою версию не представил. Судя по снимкам в Instagram, пока идет процесс банкротства компании, он со своей девушкой успел побывать на Бора-Бора, Мальдивах, в Ницце, Венеции, Майями.

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