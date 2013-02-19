Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Скачать скрипт полуавтоматического обменника ExchangeBox Nulled

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Все о платежных системах и электронных валютах. Например таких, как: Webmoney, Yandex-Деньги, RBK-Money, PerfectMoney, Liberty-Reserve, PayPal, LiqPay и др.
При поддержке
Обмен PM, EgoPay, BitCoin, LiteCoin, OKPAY, Z-Payment
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:59
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.10.2013
Сообщений: 16
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Скачать скрипт полуавтоматического обменника ExchangeBox Nulled


Основные функции скрипта обменного пункта

Бесплатные мерчанты , которые входят в базовую стоимость скрипта обменного пункта: WebMoney, Perfect Money, NixMoney, OOOPay, Advanced Cash, Capitalist, Livecoin. Добавьте скрипт ExchangeBox в корзину, чтобы получить эти мерчанты бесплатно.
Платные мерчанты: Яндекс.Деньги, Qiwi iShop, Приват24 Украина, LiqPay, Paymer, BTC-E code, Bitcoin (blockchain.info), PayPal, Okpay, Paxum, Z-Payment, Payeer, Webtransfer приобретаются дополнительно и не входят в базовую стоимость скрипта. Все электронные валюты можно опробовать в демо версии. Любой мерчант можно всегда приобрести отдельно от основного обменника.
Добавление неограниченного числа платежных систем, банков, систем денежных переводов и валют через панель управления;
Установка курса, минимальной суммы, комиссии платежной системы по каждому направлению обмена;
Привязка курсов обмена к курсам ЦБ, которые автоматически загружаются с сайтов ЦБ РФ, ЕЦБ, НБУ, НБРК, НБРБ (USD, EUR, RUB, UAH, KZT, BYR);
Система управления сайтом CMS WordPress 4.x (распространяется бесплатно);
Автоматическое обновление резервов валют на основании проведенных операций;
Добавление новых типов валют (к примеру, USD, EUR, RUB и т.п.);
Добавление дополнительных полей в форму обмена;
Публикация отзывов;
Личный кабинет пользователя;
Скрипт онлайн-обменника имеет две локализации : русскую и английскую. Языковой файл.
Накопительная система скидок для постоянных клиентов, индивидуальная скидка;
Авто-подстановка реквизитов пользователя при подаче заявки;
Черные списки клиентов;
Многоуровневая партнерская программа, индивидуальный партнерский процент;
Email уведомления пользователей и администратора о изменении статуса заявки на обмен;
SMS оповещение (ePochta.ru) администратора по факту оплаты заявки;
Функция запроса резерва пользователями;
Финансовая статистика;
XML файл и TXT файл с курсами для мониторингов обменных пунктов;
Карта сайта и тарифная сетка. XML карта всех страниц и направлений обменов;
Качественный дизайн с четырьмя цветовыми схемами: синяя, зеленая, красная, серая;
API интерфейс для дизайна, что позволяет проводить интеграцию уникального дизайна для обменника с возможность беспрепятственного обновления системы в будущем;
Настройка меню навигации, добавление новых страниц и новостей.

ПРИОБРЕСТИ МОЖНО И ТУТ
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
seregashulyk на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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