Биржа труда на базе Эфириума запущена в бета-версии
Colony, биржа труда на основе открытого кода сети Эфириума объявила ранее, на текущей неделе, о том, что отныне ее двери открыты для разработчиков и энтузиастов.
Пользователи платформы смогут создавать колонии или присоединяться к существующим, зарабатывать токены, в качестве платы за выполнение различных задач. Бета-версия запущена в тестовом формате всего год спустя после того, как фирма Colony выиграла 10 000$ на состязаниях Proof of Work Consensus 2016 .Судя по посту в их блоге, компания ждет ответной реакции от сообщества в период настройки платформы.
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“Это начальная бета-версия: управление задачами с оплатой в токенах (ваш собственный Colony токен) и фиксацией всех транзакций. У вас есть организация, которая хочет открыто работать с талантливыми специалистами на аутсорсе? Если так, приглашаем вас попробовать первую версию Colony”.
Представители Colony уточняют, что бета-версия представляет собой ограниченный набор функций: пользователи могут добавлять задачи и назначать гонорары. Последующая версия будет обладать большей функциональностью, в нее будет интегрирован, например, платежный сервис Stripe, а также такие инструменты, как Slack и GitHub.
На сегодняшний день, в планах компании — дать пользователям поиграть с платформой и посмотреть, что им придется по вкусу.
Цитата:
“Наша цель — обучение. Мы хотим отдать наше творение в руки пользователям, чтобы как можно скорее выяснить, что работает, а что — нет, и что следует ставить в приоритеты,”—