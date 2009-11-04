Зарабатывай реклмендуя своим знакомым и друзьям новый мессенджер.

В настоящее время в интернете идёт раскрутка и реклама новейшего мессенджера свободного от недостатков существующих и имеющего уникальные функции, которых нет у остальных.
Это ЖЕМФОМИ.
В настоящее время указанное приложение на сервисе GOOGLEPlay
себе скачали на смартфон более 1,2 миллиона пользователей.
Однако создатели и владельцы недовольны динамикой увеличения пользователей.
Поэтому с 09 февраля 2017г. установлена оплата в сумме 0.15USD за каждого пользователя, который установит себе мессенджер по вашему приглашению.
Оплата будет зачисляться на счёт в финансовом плагине мессенджера и по достижении суммы в 10USD может быть выведена или использована для оплаты покупок в различных магазинах посредством мессенджера Жемфоми.
Для того чтобы получать вознаграждения за приглашения надо сначала самому зарегистрировать свой телефонный номер в мессенджере, потом кликнуть на одну из кнопок ниже и перейти на сайт скачивания приложения себе в смартфон или планшет.
Можно выбрать ОС Андроид или iQS.
Свой телефонный номер регистрируйте по ссылке http://polpol.gem-go.biz
Как только приложение вами будет установлено вы можете приступить к рассылке сообщений своим друзьям (знакомым, кому угодно) предложения об установке мессенджера.
Можете им сообщать о возможности получения дохода от рекламы.