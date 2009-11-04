Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
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Зарабатывай реклмендуя своим знакомым и друзьям новый мессенджер.

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Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:05
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 68
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 1,293
Благодарностей: 36
КП: 0.008
Зарабатывай реклмендуя своим знакомым и друзьям новый мессенджер.
В настоящее время в интернете идёт раскрутка и реклама новейшего мессенджера свободного от недостатков существующих и имеющего уникальные функции, которых нет у остальных.
Это ЖЕМФОМИ.

В настоящее время указанное приложение на сервисе GOOGLEPlay себе скачали на смартфон более 1,2 миллиона пользователей.

Однако создатели и владельцы недовольны динамикой увеличения пользователей.

Поэтому с 09 февраля 2017г. установлена оплата в сумме 0.15USD за каждого пользователя, который установит себе мессенджер по вашему приглашению.

 Оплата будет зачисляться на счёт в финансовом плагине мессенджера и по достижении суммы в 10USD может быть выведена или использована для оплаты покупок в различных магазинах посредством мессенджера Жемфоми.

Для того чтобы получать вознаграждения за приглашения надо сначала самому зарегистрировать свой телефонный номер в мессенджере, потом кликнуть на одну из кнопок ниже и перейти на сайт скачивания приложения себе в смартфон или планшет.
Можно выбрать ОС Андроид или iQS.

Свой телефонный номер регистрируйте по ссылке http://polpol.gem-go.biz

Как только приложение вами будет установлено вы можете приступить к рассылке сообщений своим друзьям (знакомым, кому угодно) предложения об установке мессенджера.
Можете им сообщать о возможности получения дохода от рекламы.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Регистрация пользователя мессенджера
Регистрация инвестра-партнёра Gem4me
Последний раз редактировалось dimir; Сегодня в 15:25.
dimir вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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