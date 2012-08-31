Эксперты прогнозируют снижение цен на жилье в 2017 году

Жилья строят все меньше. По предварительным подсчетам, в прошлом году на рынок вышло ощутимо меньше квартир, чем в позапрошлом, и тенденция продолжится.
Как признают участники рынка, после нескольких лет ударного строительства предложение существенно превосходит спрос. Рынок перегрет, и в течение нескольких лет пузырь будет плавно сдуваться — количество новостроек и цены пойдут вниз.
Темпы роста рынка жилья неуклонно снижаются.
По предварительным подсчетам Минстроя, в 2016 году в России введено около 77–80 млн кв. м жилья, хотя годом ранее построили 85 млн кв. м.
Спад хорошо виден и на столичном рынке, который всегда был наиболее успешным. Как напомнила Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп», в Москве ввод в эксплуатацию нового жилья снизился с 3,87 млн кв. м в 2015 году до 3,34 млн кв. м в 2016 году. Отрицательная динамика никого не шокирует.
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Коррекция девелоперской активности была вполне ожидаема: объемы строительства нового жилья как в Москве, так и в России в последние три года были самыми высокими за посткризисный период 2008–2014 годов. В эти годы в стране ежегодно вводили в среднем 69 млн кв. м жилья, а в Москве — 2,9 млн кв. м. Таким образом, даже с учетом текущего снижения строительной активности объем ввода жилья в 2016 году превышает среднегодовой уровень посткризисного периода, —
сообщила Литинецкая.
Снижение объемов вводимого в эксплуатацию жилья и цен на рынке жилой недвижимости является долгосрочной тенденцией, отметил Кирилл Яковенко, аналитик ГК «Алор».
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«Рынок недвижимости Москвы был перегрет. Если посмотреть на график стоимости квадратного метра в однокомнатной квартире как в наиболее ликвидном объекте жилой недвижимости, то видно, как он с $850 в 1996–1998 годах взлетает вверх до $6000 в 2008-м, все это выглядит как настоящий пузырь на рынке».
И теперь этот спекулятивный пузырь лопается, причин для этого много: это и кризис в экономике, и санкции, то есть отсутствие дешевых кредитных средств, и поправки в законодательство в сфере налогообложения недвижимости и сделок с недвижимостью, — отмечает эксперт.
В таких условиях снижение темпов строительства пойдет только на благо, полагают участники рынка.