Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,443 Благодарностей: 557 КП: 0.356

ICO - проект пула (Exchange X - XBTC) принимает исключительно ETC Поддержка Bitcoin Unlimited продолжает нарастать, даже несмотря на возникновение вопросов по поводу некоторых применяющихся методов. Проект XBTC разместит собственное ICO — финансирование на новом операторе биткоин — майнинга. Приоритетной целью нового пула является оказание поддержки в пользу Bitcoin Unlimited. Планируемая эмиссия XBTC составляет 21 млн монет, которые можно будет купить только на монеты Ethereum Classic. А это, мягко говоря, довольно странный поворот событий.





Сегодня не часто увидишь ICO, в ходе которого не принимаются биткоины. Неизвестно также, как именно ICO — проект XBTC будет поддерживать Bitcoin Unlimited, и только одно это обстоятельство интригует еще больше. Вдобавок, по каким-то причинам этот проект предусматривает инвестиции только в одной валюте — Ethereum Classic. Более того, команда разработчиков надеется собрать финансирование размером 12 млн ETC, что по текущему курсу составляет $18,36 млн.



Загадочное ICO, которое не принимает биткоины

На увеличение хешрейта пула будет использовано лишь 60% от привлеченных инвестиций. Ожидается, что этот хешрейт довольно скоро превысит отметку 100Pt/s. Кроме того, команда настроена на генерацию монет в минимальном количестве 67 BTC ежедневно. Весьма амбициозный план, хотя и не абсолютно недостижимый. Оставшиеся средства от общих ETC — инвестиций будут заморожены на шесть месяцев, оставаясь на счету руководителя проекта.



Правда, последнее условие данного предложения может отпугнуть много инвесторов. Отдать несколько миллионов долларов США в виде ETC в руки одного человека будет, как минимум, странно. Если бы инвестиции зачислялись на многопользовательский адрес, беспокоится было бы не о чем. Это не было бы тем условием, из-за которого весь инвестиционный проект выглядит намного более рискованным, чем следует. К тому же возникает вопрос: как, прежде всего, можно будет использовать монеты XBTC?



Вряд ли кто-то будет вкладываться в проект без четкого варианта применения новой валюты. Несмотря на это, в поддержке Bitcoin Unlimited нет ничего дурного. Кажется очевидным тот факт, что количество имеющихся монет будет определять долю биткоинов, которую держатель будет получать из доходов пула. Как бы то ни было, сама концепция целиком представляется немного странной, хотя и является новым прецедентом применения ETC. Так что прежде чем финансировать в данный ICO — проект — проведите свое собственное расследование.



Поддержка Bitcoin Unlimited растет, продолжая позитивное развитие. Приятно видеть, как майнеры и фанаты индустрии наконец-то выразили свою поддержку в пользу предпочитаемого решения проблемы масштабирования. Хотя нам еще только предстоит увидеть, будет ли новый венчурный проект успешным. Использование ICO в целях оказания поддержки майнинга на основе BU выглядит странным, но может сработать.



Источник Сегодня не часто увидишь ICO, в ходе которого не принимаются биткоины. Неизвестно также, как именно ICO — проект XBTC будет поддерживать Bitcoin Unlimited, и только одно это обстоятельство интригует еще больше. Вдобавок, по каким-то причинам этот проект предусматривает инвестиции только в одной валюте — Ethereum Classic. Более того, команда разработчиков надеется собрать финансирование размером 12 млн ETC, что по текущему курсу составляет $18,36 млн.Загадочное ICO, которое не принимает биткоиныНа увеличение хешрейта пула будет использовано лишь 60% от привлеченных инвестиций. Ожидается, что этот хешрейт довольно скоро превысит отметку 100Pt/s. Кроме того, команда настроена на генерацию монет в минимальном количестве 67 BTC ежедневно. Весьма амбициозный план, хотя и не абсолютно недостижимый. Оставшиеся средства от общих ETC — инвестиций будут заморожены на шесть месяцев, оставаясь на счету руководителя проекта.Правда, последнее условие данного предложения может отпугнуть много инвесторов. Отдать несколько миллионов долларов США в виде ETC в руки одного человека будет, как минимум, странно. Если бы инвестиции зачислялись на многопользовательский адрес, беспокоится было бы не о чем. Это не было бы тем условием, из-за которого весь инвестиционный проект выглядит намного более рискованным, чем следует. К тому же возникает вопрос: как, прежде всего, можно будет использовать монеты XBTC?Вряд ли кто-то будет вкладываться в проект без четкого варианта применения новой валюты. Несмотря на это, в поддержке Bitcoin Unlimited нет ничего дурного. Кажется очевидным тот факт, что количество имеющихся монет будет определять долю биткоинов, которую держатель будет получать из доходов пула. Как бы то ни было, сама концепция целиком представляется немного странной, хотя и является новым прецедентом применения ETC. Так что прежде чем финансировать в данный ICO — проект — проведите свое собственное расследование.Поддержка Bitcoin Unlimited растет, продолжая позитивное развитие. Приятно видеть, как майнеры и фанаты индустрии наконец-то выразили свою поддержку в пользу предпочитаемого решения проблемы масштабирования. Хотя нам еще только предстоит увидеть, будет ли новый венчурный проект успешным. Использование ICO в целях оказания поддержки майнинга на основе BU выглядит странным, но может сработать.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________