Появилось 1-е фото продукта на $1,4 млрд стартапа дополненной реальности Magic Leap

Прототип устройства дополненной реальности
Magic Leap проник в сеть. Издание Business Insider опубликовало первую фотографию предполагаемого прототипа устройства дополненной реальности (AR) компании Magic Leap, которая за несколько лет работы над проектом ни разу его не продемонстрировала
публике.
Прототип получил название PEQ0
— оно связано с одной из внутренних схем, обеспечивающих работу устройства.
Снимок был сделан в начале января 2017 года, с тех пор прототип был доработан.
Если верить фотографии, устройство представляет собой рюкзак с вычислительным модулем и аккумулятором, который надевается на плечи, и очки, которые надеваются на голову.
Редакция Business Insider попыталась подтвердить подлинность снимка в Magic Leap, но представители компании отказались комментировать
информацию. Продолжают нагонять туман над своим изобретением.
По данным издания, на следующей неделе команда Magic Leap должна продемонстрировать устройство на совете директоров. Для демонстрации компания подготовила другой вариант устройства — с поясной сумкой
вместо рюкзака.
В декабре 2016 года издание The Information со ссылкой на собственные источники писало, что демонстрационный ролик Magic Leap, вышедший в 2015 году, на самом деле был создан специалистами по спецэффектам.
Начиная с 2014 года Magic Leap привлекла около 1,4 миллиарда долларов
при оценке в 4,5 миллиарда долларов. Среди инвесторов проекта Google, Alibaba
, а также фонды Andreessen Horowitz и Kleiner Perkins.
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