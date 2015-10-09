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ВТБ24 даст в кредит 50 млн рублей стартапу PimPay

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ВТБ24 даст в кредит 50 млн рублей стартапу PimPay

Банк ВТБ24 предоставит fintech-сервису PimPay кредит в размере 50 млн рублей сроком на 1 год. PimPay – российский финтех-сервис, разработанный Дмитрием Савощенко, Сергеем Ументаевым, Владимиром Аюповым.

Генеральный директор Евгений Чернов. Компания зарегистрирована как ООО «Помощь интернет-магазинам» в Москве в 2013 году. На данный момент сервис представлен в России и в Казахстане. По собственным данным компании, услугами PimPay воспользовались более 2 500 интернет-магазинов.

Денежные средства будут направлены на операционную деятельность, рост и развитие сервиса. PimPay помогает интернет-магазинам привлекать финансирование, производить финансовые и бухгалтерские сверки с логистическими операторами, в частности, с Почтой России, а также отслеживать своевременность доставки заказов и вести претензионно-розыскную работу с логистическими компаниями. В планах стартапа выйти на международный рынок логистических услуг для e-commerce.

«ВТБ24 следит за развитием FinTech, фокусируясь на интересных проектах в сфере B2B. Мы работаем со стартапами, как напрямую, так через Институты развития и инфраструктурные проекты. Кроме того, готовы размещать наиболее перспективные сервисы в маркетплэйс ВТБ24 для наших клиентов», — прокомментировала Надия Черкасова, член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24.

Ранее стало известно, что российский мультимиллионер Руслан Байсаров предоставил заем PimPay. Сделка состоялась в августе 2016 года. Заем для был выдан под залог 97% доли сооснователя стартапа Евгения Чернова.

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