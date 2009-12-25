Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,269 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Цена биткоина вернулась к отметке в $1000

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:43
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,659
Благодарностей: 8,623
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
Цена биткоина вернулась к отметке в $1000
В ночь на субботу, 11 февраля, курс биткоина после резкого падения несколькими днями ранее частично отыграл потерянные позиции, вернувшись к отметкам в районе $1000.

Напомним, в четверг, 9 февраля, на фоне новостей о заморозке вывода средств двумя ведущими китайскими биржами OKCoin и Huobi цена биткоина за короткий отрезок времени упала более чем на $100.

В дальнейшем криптовалюта опускалась даже до $930, однако для начала нового роста биткоину потребовалось чуть более суток – закрепившись в пятницу с утра на уровне $960 — $970, к вечеру того же дня курс снова превысил $1000.

Так, на бирже Bitstamp максимальное значение за последние 12 часов составило $1010, чуть меньше — $1009 – было на Bitfinex, на BTC-e максимальный показатель составил $998. В то же время на находящих в центре внимания китайских биржах курс биткоина несколько ниже: так, максимальное значение на BTTC за этот же отрезок времени составило $993.


Рыночная капитализация биткоина по состоянию на утро субботы по данным CoinMarketCap оценивается в $16,17 млрд.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Кешбэк до 15%
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
биржа, биткоин, курс, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В первый день 2017 года цена биткоина превысила $1000 Сергей Горин Новости криптовалют 5 02.01.2017 17:49
42% пользователей криптовалют считают, что цена биткоина к концу года будет $1000 kislov Новости в мире финансов и инвестиций 72 18.12.2016 21:10
Цена биткоина достигнет отметки в 1000$ уже этой осенью Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 22 30.08.2016 23:08
Цена биткоина подобралась к отметке в $500. Не предел? clipman77 Новости криптовалют 0 04.06.2016 01:25
Brent вернулась к отметке в $40 за баррель Top Invest Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.03.2016 19:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Euro-investments - Euro-investments.org
От pHYIP в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
В Москве испорченный банкомат выдал полмиллиона рублей
От Aliaksandre в разделе «Экономические преступления»
Аватар morg
Лето 2014. Выбираем самые доходные ПАММы! ($200 от Bona)
От morg в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар LSasha
Новости от Adsense - Справимся с недействительным трафиком вместе!
От LSasha в разделе «Google Adsense/Adwords»
Аватар GulyK
Arlanda Travel возврат реферальных
От GulyK в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар kant4
Как использовать предложение государства для получения дохода.
От kant4 в разделе «Юридические вопросы»
.     
Пользователей
401,269
Тем
453,405
Сообщений
11,098,975

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube