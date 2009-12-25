Цена биткоина вернулась к отметке в $1000

В ночь на субботу, 11 февраля, курс биткоина после резкого падения несколькими днями ранее частично отыграл потерянные позиции, вернувшись к отметкам в районе $1000.
Напомним, в четверг, 9 февраля, на фоне новостей о заморозке вывода средств двумя ведущими китайскими биржами OKCoin и Huobi цена биткоина за короткий отрезок времени упала более чем на $100.
В дальнейшем криптовалюта опускалась даже до $930, однако для начала нового роста биткоину потребовалось чуть более суток – закрепившись в пятницу с утра на уровне $960 — $970, к вечеру того же дня курс снова превысил $1000.
Так, на бирже Bitstamp максимальное значение за последние 12 часов составило $1010, чуть меньше — $1009 – было на Bitfinex, на BTC-e максимальный показатель составил $998. В то же время на находящих в центре внимания китайских биржах курс биткоина несколько ниже: так, максимальное значение на BTTC за этот же отрезок времени составило $993.
Рыночная капитализация биткоина по состоянию на утро субботы по данным CoinMarketCap оценивается в $16,17 млрд.
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