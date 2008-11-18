Rost77 Модератор

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Как не заболеть во время путешествия



Ведь рядом с вами в самолёте по-любому окажется чихающий, кашляющий и сморкающийся в платок сосед.



1. Не тратьте деньги на препараты, "повышающие иммунитет"

"Ваша иммунная система никак не может ослабнуть или укрепиться в ответ на какие-либо краткосрочные вмешательства", – сообщает доктор Кристофер Сэнфорд, адъюнкт-профессор программы глобального здравоохранения Вашингтонского университета. Именно поэтому как бы нас ни соблазняли многообещающие рекламы чудодейственных таблеток или напитков, якобы защищающих от гриппа и простуды, на деле их эффективность не подкрепляется реальными медицинскими исследованиями.



2. Вам вряд ли следует принимать витамины пачками

Возможно, вы слышали, что если принимать больше витамина С и цинка, болезнь обойдёт стороной, однако все исследования по этому поводу показали неоднозначные результаты. "Если в усиленном приёме этих витаминов и есть польза, то она будет совсем незначительной. Многие исследования указали на отсутствие пользы вообще", – утверждает профессор Сэнфорд.



3. Готовьтесь к путешествию как к спортивному марафону

Единственный способ подготовить свой организм к перелётам, поездкам, а также присутствию шмыгающих носом соседей – это начать укреплять здоровье ещё задолго до самого путешествия. Представьте, что вы готовитесь к спортивному марафону: "Больше отдыхайте, перестаньте торопиться и много волноваться, сделайте свой сон крепким и здоровым, не перебарщивайте со спиртными напитками. В общем, не делайте ничего, что могло бы пошатнуть вашу иммунную систему. Разумеется, нет никакой гарантии, что вы не заболеете, но, по крайней мере, вы значительно снизите риск", – советует профессор Стэнфорд.



4. Забудьте всё, что вы слышали о супер-продуктах, повышающих иммунитет, и ешьте как можно больше овощей и фруктов

Конечно, в мире не существует как такового волшебного продукта, который мог бы защитить вас от вирусной инфекции. Но ваш организм определённо точно скажет вам спасибо, если вы будете придерживаться сбалансированной диеты, основанной на грамотном потреблении овощей и фруктов. Если вы будете потреблять их в достаточном количестве, вам не понадобятся никакие биологически активные добавки, потому что вы уже непосредственно будете получать нужные витамины и минералы.



5. Сделайте прививку от гриппа

Лучше всего её сделать за неделю или две до поездки, однако даже если вы отложите это мероприятие на более поздний срок, вакцина всё равно сможет вас защитить. И хватит уже верить всем этим россказням о том, что вы подхватите грипп из-за прививки, или что она вообще бесполезна перед лицом коварной болезни. Конечно, всегда есть небольшой риск, что вы подхватите грипп несмотря на сделанную прививку, однако вакцина всё же существенно снижает шансы свалиться с болезнью, а также заработать осложнения.

Совет: если вы боитесь медицинских игл, попробуйте воспользоваться специальным противогриппозным назальным спреем, который действует как полноценная прививка.



6. Мойте руки с мылом не менее 20 секунд

"Не нужно изобретать велосипед и как-то исхитряться, ведь кусок мыла или баночка с жидким моющим средством для рук – это всё, что вам нужно. Если нет возможности помыть руки с мылом в обычной раковине, можно воспользоваться специальным дезинфицирующим средством для рук, оно тоже работает. Подобные средства часто используются в больницах, и, как оказалось, они справляются не хуже той же воды с мылом", – утверждает доктор Патрик Ньюстеттер, автор статей о здоровье. Поэтому тщательно мойте руки с мылом перед едой, после посещения ванной комнаты да и вообще всегда после того как потрогали что-то сомнительной чистоты. И намыливайте их по меньшей мере 20 секунд (можете пропеть про себя песню "С Днём рожденья тебя" дважды, чтобы определить, сколько приблизительно надо мыть руки).



7. Постарайтесь не трогать дверную ручку после того как вымыли руки

"Будет просто отлично, если вы не станете прикасаться к кишащей микробами дверной ручке сразу после того как помыли руки", – советует доктор Ньюстеттер. Воспользуйтесь бумажным полотенцем, чтобы открыть дверь, не касаясь её руками.



8. Снизьте количество потребляемого алкоголя

"Алкоголь сильно разрушает иммунную защиту организма и в целом губительно влияет на здоровье", – сообщает доктор Ньюстеттер.

Возможно, этот совет много кому покажется трудновыполнимым, ведь всегда есть различные вечеринки, встречи с друзьями и семейные посиделки, где алкоголь льётся рекой, но всё же это единственная вещь, которую вы можете сделать и которая действительно снизит риск подхватить вирусную инфекцию.



9. Продезинфицируйте самолётный столик антибактериальной салфеткой

Исследования показывают, что самолётный столик – самое кишащее бактериями место в самолёте. Так что не будет лишним протереть его антибактериальной салфеткой, перед тем как удобно устроитесь на своём сиденье. Кстати, следует также обработать подлокотники и ремень безопасности.



10. Носите медицинскую маску

Исследований, доказывающих её непосредственную эффективность, не слишком много, но она не такая уж и бесполезная на деле. По крайней мере, она может уберечь вас от частых прикосновений к лицу, что, в общем-то уже неплохо, ведь в основном люди заболевают из-за того, что болезнетворная бактерия попала в глаза, нос или рот.



11. Если это возможно, держитесь подальше от простуженных людей

Подавляющее большинство бактерий распространяется по воздуху или через прикосновения, поэтому чем дальше вы будете находиться от простуженных людей, тем для вас лучше. Кстати, хорошая новость: в самолётах установлены специальные фильтры, которые очищают воздух от вредных бактерий, поэтому не стоит беспокоиться, если через 10 рядов от вас чихает или кашляет какой-нибудь пассажир. Но если таковым оказался ваш сосед, и вы собираетесь провести рядом с ним долгие часы полёта, то, вероятнее всего, вы тоже простудитесь.

Если у вас нет возможности держаться подальше от кашляющего соседа или гостя на вечеринке, мойте руки тщательнее и чаще, чем обычно, и не трогайте лицо. Также можно попросить простудившегося надеть медицинскую маску.



По материалам публикации: Ведь рядом с вами в самолёте по-любому окажется чихающий, кашляющий и сморкающийся в платок сосед."Ваша иммунная система никак не может ослабнуть или укрепиться в ответ на какие-либо краткосрочные вмешательства", – сообщает доктор Кристофер Сэнфорд, адъюнкт-профессор программы глобального здравоохранения Вашингтонского университета. Именно поэтому как бы нас ни соблазняли многообещающие рекламы чудодейственных таблеток или напитков, якобы защищающих от гриппа и простуды, на деле их эффективность не подкрепляется реальными медицинскими исследованиями.Возможно, вы слышали, что если принимать больше витамина С и цинка, болезнь обойдёт стороной, однако все исследования по этому поводу показали неоднозначные результаты.– утверждает профессор Сэнфорд.Единственный способ подготовить свой организм к перелётам, поездкам, а также присутствию шмыгающих носом соседей – это начать укреплять здоровье ещё задолго до самого путешествия. Представьте, что вы готовитесь к спортивному марафону:– советует профессор Стэнфорд.Конечно, в мире не существует как такового волшебного продукта, который мог бы защитить вас от вирусной инфекции. Но ваш организм определённо точно скажет вам спасибо, если вы будете придерживаться сбалансированной диеты, основанной на грамотном потреблении овощей и фруктов. Если вы будете потреблять их в достаточном количестве, вам не понадобятся никакие биологически активные добавки, потому что вы уже непосредственно будете получать нужные витамины и минералы.Лучше всего её сделать за неделю или две до поездки, однако даже если вы отложите это мероприятие на более поздний срок, вакцина всё равно сможет вас защитить. И хватит уже верить всем этим россказням о том, что вы подхватите грипп из-за прививки, или что она вообще бесполезна перед лицом коварной болезни. Конечно, всегда есть небольшой риск, что вы подхватите грипп несмотря на сделанную прививку, однако вакцина всё же существенно снижает шансы свалиться с болезнью, а также заработать осложнения.– утверждает доктор Патрик Ньюстеттер, автор статей о здоровье. Поэтому тщательно мойте руки с мылом перед едой, после посещения ванной комнаты да и вообще всегда после того как потрогали что-то сомнительной чистоты. И намыливайте их по меньшей мере 20 секунд (можете пропеть про себя песню "С Днём рожденья тебя" дважды, чтобы определить, сколько приблизительно надо мыть руки).– советует доктор Ньюстеттер. Воспользуйтесь бумажным полотенцем, чтобы открыть дверь, не касаясь её руками.– сообщает доктор Ньюстеттер.Возможно, этот совет много кому покажется трудновыполнимым, ведь всегда есть различные вечеринки, встречи с друзьями и семейные посиделки, где алкоголь льётся рекой, но всё же это единственная вещь, которую вы можете сделать и которая действительно снизит риск подхватить вирусную инфекцию.Исследования показывают, что самолётный столик – самое кишащее бактериями место в самолёте. Так что не будет лишним протереть его антибактериальной салфеткой, перед тем как удобно устроитесь на своём сиденье. Кстати, следует также обработать подлокотники и ремень безопасности.Исследований, доказывающих её непосредственную эффективность, не слишком много, но она не такая уж и бесполезная на деле. По крайней мере, она может уберечь вас от частых прикосновений к лицу, что, в общем-то уже неплохо, ведь в основном люди заболевают из-за того, что болезнетворная бактерия попала в глаза, нос или рот.Подавляющее большинство бактерий распространяется по воздуху или через прикосновения, поэтому чем дальше вы будете находиться от простуженных людей, тем для вас лучше. Кстати, хорошая новость: в самолётах установлены специальные фильтры, которые очищают воздух от вредных бактерий, поэтому не стоит беспокоиться, если через 10 рядов от вас чихает или кашляет какой-нибудь пассажир. Но если таковым оказался ваш сосед, и вы собираетесь провести рядом с ним долгие часы полёта, то, вероятнее всего, вы тоже простудитесь.Если у вас нет возможности держаться подальше от кашляющего соседа или гостя на вечеринке, мойте руки тщательнее и чаще, чем обычно, и не трогайте лицо. Также можно попросить простудившегося надеть медицинскую маску.По материалам публикации: buzzfeed

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