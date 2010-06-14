ПУМБ запускает новый ПУМБ Online "убийцу" Приват24?
Пользователи онлайн-банкинга ПУМБ получили вот такое сообщение в личном кабинете:
Цитата:
ПУМБ запустил новый интернет- банкинг «ПУМБ Online». Сейчас он доступен по ссылке https://online.pumb.ua/newonline. Логин и пароль такие же – как для текущей версии ПУМБ Online. До конца февраля будут доступны и текущая, и новая системы. После этого банк полностью перейдет на использование обновленного интернет- банкинга.
В феврале для тех, кто пользуется новой версией, ПУМБ делает несколько спецпредложений. Первое – по депозитам. Сейчас и до 28.02 за открытие депозита в гривне в новом ПУМБ Online – повышенная процентная ставка. Депозит Свободный ONLINE можно открыть на сумму от 100 грн на 1 месяц со ставкой 11,8%.
К запуску мы готовились тщательно. Но все же если Вы увидите ошибку, или сервис будет недоступен, пожалуйста, обязательно расскажите нам об этом. Сообщить о неисправности можно следующим образом:
Функция «Сообщения» в ПУМБ Online
Горячая линия +38044 290 7 290 или 490
«Обратная связь» на стартовой странице сайта ПУМБ pumb.ua
Что нового в ПУМБ Online?
Мы сделали систему адаптивной для использования на смартфоне и планшете.
Все активные операции – на стартовой странице.
Для оплаты услуг теперь не нужно переходить на дополнительные страницы.
Подбор депозитных продуктов стал удобнее.
Добавили открытие пакетов и переводы со счета-на-карту/с карты-на-счет.
70% всех банковских услуг можно получать в интернет-банкинге, и мы работаем, чтобы делать эти операции было просто и удобно.
Это не может не радовать клиентов, особенно новых. В свете приватизации Приватбанка когда большинство клиентов будет искать частный и удобный банк ПУМБ принял очень умное решение - развивать онлайн-банкинг.
Очень надеюсь что развитие будет активным и разноплановым. Конкуренция между онлайн-банкингами пойдёт только на пользу как клиентов так и банкам и государству.
А как вы думаете - сможет ли обновленный ПУМБ-онлайн стать "убийцей" Приват 24.
Re: ПУМБ запускает новый ПУМБ Online "убийцу" Приват24?
Я думаю, что нет. Ну как он может заменить Приватбанк, если в Привата есть банкоматы на каждом углу и даже в селе, а у Пумба где. Народ будет тем пользоваться, что ближе по карману. Так, что это просто дешевая уловка мелкой рыбки на крючок.