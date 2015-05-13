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5 лучших стартапов Хорватии на 2017 год

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Старый Сегодня, 11:22
#1
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5 лучших стартапов Хорватии на 2017 год

Хорватия честно говоря, меня никогда не удивляла своими стартапами, но ни в этом году! Хорваты сейчас догоняют другие страны ЕС не по количеству, а исключительно по качеству и перспективе стартапа. Сегодня я из 28 стартапов, которые появились в 2016 году, выбрал 5 самых интересных и действительно “боевых” на 2017 год.


Стартап Adopto, расположенный в городе Загреб, разработал HR-программное обеспечение по подбору персонала, чтобы помочь вам найти и нанять лучших работников и улучшить процесс подбора персонала. Adopto нацелен на первое посевное финансирование в 2017 году.


Стартап Vollo представляет сервис для быстрого и удобного поиска автобуса для поездок по Хорватии. Здесь также можно сравнить цены и забронировать место в автобусе. Инвестиций еще не привлекал.
Стартап Memgraph предлагает облачную платформу графиков в режиме реального времени. Есть возможность обрабатывать графики прямо в платформе. Хорватская команда разработчиков недавно приняла участие в лондонском TechStars.


Стартап Locodels – это сервис международной службы доставки посылок для коммерческих организаций. Есть возможность мониторить отправку через мобильное приложение. Фишка стартапа: стоимость доставки на 20-25% ниже, чем у хорватских конкурентов. Locodels в общей сложности привлёк $ 600 тыс от местных бизнес-ангелов.


Стартап Canelio разработал смарт-прибор, которое превращает обучение вашей собаки в мобильную игру. Canelio состоит из 2-х частей: устройство и моб. приложение. По словам разработчика это данная технология обучения построит характер у собаки, выполнять ежедневно задачи, достигать определённые цели. Кстати, стартап выиграл40 тыс. хорватских кун на форуме Microsoft Software StartUp.

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Метки
привлечение инвестиций, стартап, финансирование стартапа, финансы
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