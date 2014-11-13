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Нацбанк запретил украинцам свободно пользоваться зарплатными картами

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#1
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Нацбанк запретил украинцам свободно пользоваться зарплатными картами
10 февраля 2017 г., 23:58

Украинцам запретили свободно пользоваться зарплатными карточками, а также счетами, на которые начисляются стипендии, пенсии, выплаты на детей и другие социальные выплаты. Об этом говорится в письме Нацбанка №25-110/55892, разосланном сегодня по банковской системе.

Сообщает портал «АНТИКОР» со ссылкой на СМИ.

Его суть: если это зарплатная или студенческая карта, то на нее должны поступать исключительно зарплата или стипендия. И больше ничего другого. Человек не может там хранить другие свои сбережения (кроме тех, денег, что поступают от работодателя или ВУЗа) или пользоваться счетом для денежных переводов.

В нацбанковском документе объясняется: новые ограничения — не личная прихоть НБУ, а лишь выполнение требований новой редакции Налогового кодекса, которая вступила в силу с 1 августа 2014 г. Этим документом введено налогообложение доходов, полученных от депозитов — 15% от начисленных банком процентов.

В понятие "депозиты" чиновники вкладывают все счета — текущие и карточные в том числе. Исключение из нового налога сделаны для счетов, используемых для выплат зарплат, стипендий, пенсий, выплат на детей и других соцвыплат. И чтобы отличить эти самые соцвыплат от всех других транзакций, банкам теперь и будет предписано соблюдать целевое назначение карт.

"Теперь банки обязаны ограничивать суммы зачисления средств на банковский счет клиентов в размере, соответствующему его зарплате, пенсии или других социальных выплат. Поскольку начисление процентов на социальные выплаты не облагаются налогом", — прокомментировал нововведение главный экономист управления организации бизнеса банка "Национальный кредит" Кирилл Голоденко.

Финансисты заранее предупреждают о новых проблемах. "Любые поступления на счет, кроме зарплат пенсий и стипендий, фактически, запрещены. Человек не сможет получить перевод по номеру своей зарплатной карты от третьих лиц. Если такой перевод денег все-таки состоится, то средства попадут на счет невыясненных платежей, и разбираться с ними банку придется в ручном режиме. Обзванивая клиентов. Вполне вероятно, что в ближайшее время начнет возникать множество проблемных ситуаций", — рассказал советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.

Людям, которые привыкли пользоваться зарплатными или социальными счетами для перевода денег в интернете, пополнения в платежных терминалах или других личных целей, рекомендуют по скорее явиться в банк и открыть для этих целей дополнительные счета. Обычно это стоит 100-120 грн., хотя многие финучреждения делают это вообще бесплатно. Тоже самое придется сделать и тем, кто привык брать в долг по зарплатным картам.

Речь об овердрафтах - случаях, когда банк кредитует человека на один-два его оклада (под гарантию работодателя) и зачисляет эти средства на зарплатную карту. Теперь эти средства начнут зачислять на дополнительный счет: человеку дадут возможность перебрасывать с него деньги на карточку и снимать в банкомате. "Не исключаю, что некоторые банки могут воспользоваться ситуацией и попробуют установить комиссию за перевод средств с одного счета на другой (перевод денег между счетами обычно стоит 0,5-1% суммы - примю ред). Однако в общей массе финучреждения не станут рисковать репутацией и лояльностью клиентов", — резюмировал Невмержицкий.

Источник: http://antikor.com.ua/articles/15129...atnymi_kartami
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