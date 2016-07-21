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GPB/USD - все тф

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"Секретные факторы успеха в трейдинге" - авторский блог по форекс-тематике пользователя sunmistik
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Старый Сегодня, 10:00
#1
Форекс-блогер
 
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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
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GPB/USD - все тф
Поскольку бонусный счет приказал жить, и маржи под золото не хватает.
То я на этих остатках от бонуса решила переключиться на фунт, поскольку в конкурсе меня прикололо пробовать его торговать по аналогии моей тс для золота. )
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sunmistik на форуме  
Старый Сегодня, 10:05
#2
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 2,248
Благодарностей: 324
Записей в FX-блоге: 1316
Подписок: 8
КП: 0.154
Автор темы Re: GPB/USD - все тф
Сделаю привычный расклад по таймфреймам.

Месячный тф. Месячный готовится к откату в бай. Может быть лишь откат примерно до целей 1,5200,
2-й вариант - Гораздо выше проход к 1,90 и выше возможно.
__________________
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Здесь сценарий на золото на этот год
sunmistik на форуме  
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