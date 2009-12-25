Китайские криптовалютные биржи продолжают ужесточать вывод средств

Шесть китайских криптовалютных бирж присоединились к решению бирж OKCoin и Huobi о временном прекращении возможности вывода биткоинов. Об этом пишет Coindesk.
Так, биржи BitBay, BTC100, BTCTrade, CHBTC, HaoBTC и Yunbi сообщили об ужесточении правил вывода средств в связи с необходимостью более жесткого следования законодательству о борьбе с легализацией незаконных капиталов.
В заявлении, выпущенном биржами BTCTrade и BTC100 говорится о временном прекращении возможности вывода биткоинов и Litecoin, при этом прочие сервисы остановлены не будут. Данные ограничения не будут распространяться на операции с юанем.
Биржа HaoBTC также заявила о введении временного ограничения на вывод биткоина. Так, теперь период между депонированием юаня, покупкой и последующим выводом биткоина должен составлять не менее 48 часов. Помимо этого, вводится комиссия на депозиты в размере 5% от суммы.
В свою очередь биржа Yunbi вводит аудит транзакций по выводу биткоина. В случае обнаружения подозрительной активности время вывода будет увеличено, аккаунт пользователя заблокирован, а все данные о транзакции и пользователе переданы в правоохранительные органы Китая.
Напомним, что вчера две ведущие криптовалютные биржи Китая OKCoin и Huobi опубликовали официальные сообщения о временном прекращении возможности вывода биткоинов. Данное ограничение вводится в действие с 9 февраля, и продлится один месяц.
Официальной причиной такого решения названо резкое изменение регуляторной политики в регионе, а также необходимость более жесткого соответствия законодательству по борьбе с легализацией незаконных капиталов.
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