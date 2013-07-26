AutoBitcoinTraiding-autobitcointrading.com

Я не админ проекта - тема создана исключительно для ознакомления!!!
Регистрация домена 22.10.2016 года.
Представляю вашему вниманию зарубежный инвестиционный проект AutoBitcoinTrading.
AutoBitcoinTraiding представляет собой Blockchain ориентированной компанией, которая специализируется на торговле криптовалютами в таких направлениях как: BTC/USD, BTC/EUR, BTC/CNY.
Миссия проекта собрать капитал в 1000 BTC - на данный момент собрано 410 BTC для влияния на рынок биткойна и максимилизации прибыли во время торговли. На старте 100 BTC было внесено собственными средствами создателей проекта.
Автобот торгует в режиме реального времени 24/7/. Обрабатывает более 200 параметров.
Маркетинг проекта для инвесторов:
Получаемый инвестором средний процент составляет +0.94%/день (может быть больше, может меньше), баланс изменяется каждый час в личном кабинете
Минимальный депозит экв. 10 USD.
Максимальная сумма депозита экв. 5000$
Минимальная сумма на вывод 0.01 BTC.
Вклады и выплаты Bitcoin. Выплаты процентов автоматические. Вывод тела депозита по запросу через почту поддержки - support@autobitcointrading.com
Валюта вклада
: Bitcoin
Платежные системы:
Bitcoin.
Партнерская программа:
10% от суммы депозита реферала (один уровень).
Мой вклад в проект:
0.3 BTC.
Индекс Alexa Runk сайта проекта: