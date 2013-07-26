Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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AutoBitcoinTraiding-autobitcointrading.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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#1
TRAPPER-INVEST.COM
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,294
Благодарностей: 5,629
КП: 0.037
AutoBitcoinTraiding-autobitcointrading.com
Я не админ проекта - тема создана исключительно для ознакомления!!!
Регистрация домена 22.10.2016 года.
Представляю вашему вниманию зарубежный инвестиционный проект AutoBitcoinTrading. AutoBitcoinTraiding представляет собой Blockchain ориентированной компанией, которая специализируется на торговле криптовалютами в таких направлениях как: BTC/USD, BTC/EUR, BTC/CNY.
Миссия проекта собрать капитал в 1000 BTC - на данный момент собрано 410 BTC для влияния на рынок биткойна и максимилизации прибыли во время торговли. На старте 100 BTC было внесено собственными средствами создателей проекта.
Автобот торгует в режиме реального времени 24/7/. Обрабатывает более 200 параметров.
Маркетинг проекта для инвесторов:
Получаемый инвестором средний процент составляет +0.94%/день (может быть больше, может меньше), баланс изменяется каждый час в личном кабинете
Минимальный депозит экв. 10 USD.
Максимальная сумма депозита экв. 5000$
Минимальная сумма на вывод 0.01 BTC.
Вклады и выплаты Bitcoin. Выплаты процентов автоматические. Вывод тела депозита по запросу через почту поддержки - support@autobitcointrading.com

Валюта вклада: Bitcoin
Платежные системы:
Bitcoin.

Партнерская программа:
10% от суммы депозита реферала (один уровень).

Мой вклад в проект: 0.3 BTC.



Индекс Alexa Runk сайта проекта:


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Новостной канал TRAPPER-INVEST.COM в TELEGRAM
Trapper77 вне форума  
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