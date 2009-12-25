Ник Сабо нарушил молчание по вопросу размера блока и поддержал интеграцию Lightning

Философ криптовалютного мира, которого часть сообщества считает создателем сети Биткойн, Ник Сабо, впервые нарушил молчание по вопросу масштабирования блокчейна Биткойна, отметив, что блокчейн, сам по себе, не в состоянии выдержать растущего потока транзакций.
Во вторник, в своем блоге Сабо обозначил, каким образом следует трансформировать блокчейн, не подвергая изменениям суть — принцип отсутствия цензуры и “автоматизированную целостность”
“…Если пожертвовать производительностью с целью достижения безопасности для независимой, трансграничной автоматизированной сети, Биткойн не сможет достичь показателей, сравнимых с количеством транзакций в секунду, обрабатываемых компанией Visa, сохранив при этом целостность, являющуюся отличительной чертой этой системы”, — написал он.
“Наилучшим компромиссом мне представляется интеграция протокола Lightning или аналогичного протокола для осуществления мелких транзакций, которые затем будут синхронизироваться с основным блокчейном”.
Если события будут развиваться по этому сценарию, пояснил Сабо, вскоре Биткойн сможет составить серьезную конкуренцию Visa, поскольку предлагает существенно меньший размер комиссионных.
“Это не невозможно”, — пояснил он.
Напомним, ранее, на текущей неделе Чарли Ли, основатель и разработчик протокола Лайткойна также поддержал активацию SegWit и интеграцию Lightning.
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