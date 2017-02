Инвестиции Доминикана недвижимость

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 05:40 Сегодня, 05:40 Сегодня, 05:21 #1 Dominicana Inves...

И Так сегодня хотелось бы поговорить о новых возможностях вложения инвесторами денег в Доминикану.



Немного статистики



В Доминиканской Республике прошла выставка DATE. В этом году особое внимание организаторов было уделено сегментам «люкс» и MICE



В 2016 году выставка проходила уже в 17-й раз, ее участниками стали более 120 компаний – поставщиков услуг. «Для Доминиканы туризм – это курочка, несущая золотые яйца, которую нужно беречь и лелеять для поддержания стабильного дохода», – заявил министр туризма Доминиканской Республики Франсиско Хавьер Гарсия Фернандес на выставке, которая проходила 19-21 апреля в конференц-центре отеля Paradisus Palma Real в Пунта-Кане.



«Если увеличение числа туристов по итогам 2016 года во всем мире предположительно составит 3,5-4,5%, в Карибском регионе – 5-6%, то Министерство туризма Доминиканской Республики (MITUR) может рассчитывать на 8,5%», – пояснил чиновник. Рекордный рост индустрии туризма, вдвое превышающий среднемировой уровень, стал возможен благодаря тесному частно-государственному партнерству. По итогам 2015 года количество прибытий туристов в Доминиканскую Республику на 8,9% превысило показатели предыдущего года.



За первый квартал 2016 года сектор туризма Доминиканской Республики зафиксировал 7%-й рост числа прибытий: в страну въехало 1 604 429 туристов, что на 105 027 человек больше, чем за аналогичный период 2015 года. Примерно пятая часть прибывших – туристы из Европы. Россия в топ-10 стран по въезду не входит, хотя еще три года назад была в тройке лидеров по росту турпотока.



«Нам удалось закрепить за собой позиции одного из ключевых туристических направлений в Карибском бассейне и Центральной и Южной Америках. Можно с уверенностью сказать, что доход от сектора туризма по итогам текущего года превысит аналогичный показатель 26 стран Карибского региона, семи стран Центральной Америки и 13 – Южной Америки», – заявил министр.



По оценке MITUR, в первом квартале 2016 года валютные поступления от туризма составили 1538 млн долларов США , а налоговые поступления и доход от реализации «туристических карт», дающих право въезда в страну, составили около 1908 млн доминиканских песо.



Большое значение для туризма имеет возможность посетить Доминиканскую Республику без оформляемой заранее визы или с визами других стран для граждан 145 государств . Большинству из них, как и россиянам, для въезда достаточно приобретаемой за 10 долларов «туристической карты».



На туристические показатели влияет воздушное сообщение. В минувшем году подписано 48 соглашений об авиаперевозке из разных стран, в том числе из Финляндии, Чехии, Сербии, Польши и России. В стране, население которой составляет около 10 млн человек , функционирует восемь международных аэропортов.

Уже известно, что в этом летнем сезоне чартерную перевозку из Москвы будут осуществлять «Анекс Тур» и «Пегас Туристик».



Число туристов, посетивших туристический регион Пуэрто-Плата, переживающий бурное развитие, значительно увеличилось с вводом в действие круизного порта Amber Cove. С октября 2015 года, когда был открыт новый терминал, в порт прибыло 56 лайнеров, на борту которых было около 225 тысяч пассажиров. В Доминиканской Республике четыре порта принимают круизные суда: два расположены на побережье Атлантики, один – на берегу Карибского моря, один в устье реки Осама с выходом также в Карибское море.



Огромное значение MITUR и Ассоциация отелей и туризма Доминиканской Республики ASONAHORES придают сфере размещения туристов. За последние три года одобрено около 55 инвестиционных проектов , которые обеспечат ввод 18 тысяч новых номеров. В настоящее время гостиничный фонд страны насчитывает около 70 тысяч номеров, средняя загрузка в 2015 году составила 75,5%. Аналогичный показатель по I кварталу нынешнего года – 86,7%. Средняя продолжительность пребывания в 2015 году – 8,3 ночи.



Только в Пуэрто-Плата недавно реновировано или находится в процессе обновления более 30% имеющихся номеров, в Пунта-Кане – 17%. В целом по курортам страны реконструировано 11 895 номеров, или 17% фонда. В 2016-2017 годах будет принято в эксплуатацию 4617 номеров.



«Эти впечатляющие цифры показывают силу сотрудничества с инвесторами и позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее. Объем частных инвестиций беспрецедентен, а количество обновленных номеров, возможно, одна из самых важных новостей индустрии туризма за последние годы», – заявил Симон Суарес, президент ASONAHORES. «Наша отрасль переживает бум, и мы обязаны воспользоваться сложившимися возможностями, чтобы расширить туристические предложения», – подчеркнул он в своем докладе.



На выставке DATE-2016 был назван ряд проектов, осуществляемых в сфере гостеприимства. Так, например, группа Real Hotels & Resorts объявила об открытии наступающим летом отеля Real InterContinental 5* в Санто-Доминго. Испанская гостиничная группа Barcelo инвестирует 40 млн долларов в реновацию столичного отеля El Embajador. Группа Bonnet открывает Tanama Lodge 3* на 300 номеров в Кап-Кане.



Сеть Amhsa Marina Hotel & Resorts объявила о начале строительства Kaaeni Beach 5* (336 номеров) в городке Лас-Галерас, Самана. В октябре 2017 года сеть Hodelpa Hotels откроет два объекта в Хуан-Долио. Кроме того, в стране развиваются еще не изведанные туристами регионы, такие как Мичес на северо-востоке, где в 2016 году началось строительство отеля сети Four Seasons.



DATE - ежегодное профессиональное мероприятие, организаторами которого выступают MITUR и ASONAHORES. Согласно рейтингу American Express, в 2015 году область Доминиканской Республики Баваро – Пунта-Кана вошла в топ-10 региональных направлений, где проводится больше всего MICE-мероприятий. Пунта-Кана опередила такие направления, как Буэнос-Айрес / Мендоса (Аргентина), Куско / Мачу-Пикчу / Лима (Перу), Пуэрто-Вальярта (Мексика) и Сан-Хосе / Пунта-Аренас (Коста-Рика), и заняла 6-е место.



В рамках выставки Dominican Annual Travel Exchange для журналистов из России и Украины Министерством туризма Доминиканской Республики был организован пресс-тур DATE PLUS по маршруту: Пунта-Кана – Рио-Сан-Хуан – Сосуа – Пуэрто-Плата – Санто-Доминго – Пунта-Кана.

информация взята с сайта /TOURBUS.RU





Итак, какие выводы можно сделать из этой статьи. Доминиканская республика переживает бурный подъем инвестиций. Но что самое замечательное тут есть где развернуться, множество пляжей, не тронутых земель под застройку, постоянный теплый климат, приветливые жители и ОТЛИЧНЫЕ ЗАКОНЫ о тонкостях которых конечно мало кто знает, но они весьма гибкие.



Друзья если будут вопросы по Доминикане в целом обращайтесь в личку обязательно расскажу живу достаточно долго здесь. Есть все необходимые контакты для решения любых вопросов.

