Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,442 Благодарностей: 556 КП: 0.356

Команда Dash представила крупнейший апгрейд системы



Данное обновление сети, которое включает в себя новое дизайнерское оформление, значительные улучшения в работе серверных протоколов, систем управления и голосования, а также улучшения характеристик конфиденциальности, представляет собой самый масштабный редизайн за всю трехлетнюю историю существования Dash.



В ходе всестороннего тестирования и проверки о релизе в сообществе ходили многочисленные сплетни; из-за того, что основатель Эван Даффилд опубликовал 2-го января обновленную информацию о готовящемся выпуске Sentinel, рыночная капитализация Dash в течение четырех недель выросла на 75 процентов. Она достигла рекордных показателей за всю историю, превысив отметку в $ 123 млн, а в последнее время даже обогнала капитализацию Ethereum Classic, шестой в рейтинге по ценности криптовалюты.



Финансовый директор Dash Райан Тейлор отметил: Цитата: «Поскольку постоянное стремление предоставить максимум удобств в работе с валютой для пользователей находится в приоритете нашей команды – было создано обновление Sentinel, в основе которого заложена более привлекательная для основных последователей Dash архитектура, облегчающая использование валюты. Для конечных пользователей мы оптимизировали работу функций конфиденциальности, улучшили доступ к информации о бюджете и системе голосования и создали гораздо более стабильную и надёжную систему управления сети, позволяющую вносить изменения в сеть без дополнительных обновлений программного обеспечения».



Цитата: «Эта система позволит нам быстро производить итерации, модифицировать и улучшать систему управления, а также масштабировать её для удовлетворения наших постоянно растущих потребностей. Управление бюджетом в размере $ 1,4 млн в год сильно отличается от того управления, которое существовало у нас сразу после запуска системы. При таком троекратном росте курса нам необходима система с возможностью оптимального масштабирования» –



Релиз Sentinel закладывает основу для первой в индустрии децентрализованной системы платежей с минимальными комиссиями для продавцов, нулевыми для клиентов, с возможностью мгновенных транзакций, интегрированной рыночной площадкой, наличием депозитных счетов, а также насыщенным, похожим на онлайн-банкинг интерфейсом.



Апгрейд Evolution составит серьёзную конкуренцию платёжным операторам наподобие PayPal и Venmo, так как имеет гораздо больше преимуществ. Эту платёжную систему можно без проблем использовать с помощью веб-приложений и мобильных устройств без участия посредников, она содержит криптовалютный эквивалент защищённого от взлома накопительного счёта, что повышает её безопасность, а также содержит функцию интеграции основных банковских счетов, а наибольшее значение имеет возможность совершать бесплатные международные денежные переводы и платежи из любого места и в любое время.



Основатель Dash Эван Даффилд отметил: Цитата: «Evolution сможет кардинальным образом изменить пользовательский опыт и расширит границы криптовалютного рынка для пользователей всех слоёв общества, сделав систему простой в использовании и соответствующей образу жизни людей. По моему мнению, после выхода Evolution цифровые валюты уже не смогут оставаться прежними, так же как мы сейчас не рассматриваем возможность возвращения к исключительно текстовому интернету». Цитата: «Ни одна другая версия Dash не проходила столь тщательного тестирования и проверки. Новый релиз Dash послужит главной инновационной опорой для Evolution, и как только о её возможностях станет известно широкой общественности, мы заметим большое количество одновременно возникающих инновационных систем от разработчиков, которые сумеют интегрироваться с новой платформой. До сих пор в индустрии внедрялись инновации, сосредоточенные на блокчейн-технологиях. С выходом Evolution мы сможем наблюдать за развитием инноваций, сосредоточенных на сети Dash». Источник Криптовалюта Dash, которая с каждым днём становится всё более популярной альтернативой Биткойну, 6 февраля представила долгожданный релиз обновления Dash v12.1 (Sentinel), в рамках подготовки к запуску своей революционной системы децентрализованных платежей под названием Evolution.Данное обновление сети, которое включает в себя новое дизайнерское оформление, значительные улучшения в работе серверных протоколов, систем управления и голосования, а также улучшения характеристик конфиденциальности, представляет собой самый масштабный редизайн за всю трехлетнюю историю существования Dash.В ходе всестороннего тестирования и проверки о релизе в сообществе ходили многочисленные сплетни; из-за того, что основатель Эван Даффилд опубликовал 2-го января обновленную информацию о готовящемся выпуске Sentinel, рыночная капитализация Dash в течение четырех недель выросла на 75 процентов. Она достигла рекордных показателей за всю историю, превысив отметку в $ 123 млн, а в последнее время даже обогнала капитализацию Ethereum Classic, шестой в рейтинге по ценности криптовалюты.Финансовый директор Dash Райан Тейлор отметил:Обновление Sentinel будет включать в себя крупномасштабное децентрализованное решение с программируемой базой данных, которая позволит произвести обновление сети Dash за короткий промежуток времени. Ни одна другая криптовалюта не имеет механизма поддержки обновлений через программируемый интерфейс.сказал Тейлор.Релиз Sentinel закладывает основу для первой в индустрии децентрализованной системы платежей с минимальными комиссиями для продавцов, нулевыми для клиентов, с возможностью мгновенных транзакций, интегрированной рыночной площадкой, наличием депозитных счетов, а также насыщенным, похожим на онлайн-банкинг интерфейсом.Апгрейд Evolution составит серьёзную конкуренцию платёжным операторам наподобие PayPal и Venmo, так как имеет гораздо больше преимуществ. Эту платёжную систему можно без проблем использовать с помощью веб-приложений и мобильных устройств без участия посредников, она содержит криптовалютный эквивалент защищённого от взлома накопительного счёта, что повышает её безопасность, а также содержит функцию интеграции основных банковских счетов, а наибольшее значение имеет возможность совершать бесплатные международные денежные переводы и платежи из любого места и в любое время.Основатель Dash Эван Даффилд отметил:Генеральный директор Node40 Перри Вудин добавил:

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