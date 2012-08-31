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Команда Dash представила крупнейший апгрейд системы

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Команда Dash представила крупнейший апгрейд системы
Криптовалюта Dash, которая с каждым днём становится всё более популярной альтернативой Биткойну, 6 февраля представила долгожданный релиз обновления Dash v12.1 (Sentinel), в рамках подготовки к запуску своей революционной системы децентрализованных платежей под названием Evolution.

Данное обновление сети, которое включает в себя новое дизайнерское оформление, значительные улучшения в работе серверных протоколов, систем управления и голосования, а также улучшения характеристик конфиденциальности, представляет собой самый масштабный редизайн за всю трехлетнюю историю существования Dash.

В ходе всестороннего тестирования и проверки о релизе в сообществе ходили многочисленные сплетни; из-за того, что основатель Эван Даффилд опубликовал 2-го января обновленную информацию о готовящемся выпуске Sentinel, рыночная капитализация Dash в течение четырех недель выросла на 75 процентов. Она достигла рекордных показателей за всю историю, превысив отметку в $ 123 млн, а в последнее время даже обогнала капитализацию Ethereum Classic, шестой в рейтинге по ценности криптовалюты.

Финансовый директор Dash Райан Тейлор отметил:
Цитата:
«Поскольку постоянное стремление предоставить максимум удобств в работе с валютой для пользователей находится в приоритете нашей команды – было создано обновление Sentinel, в основе которого заложена более привлекательная для основных последователей Dash архитектура, облегчающая использование валюты. Для конечных пользователей мы оптимизировали работу функций конфиденциальности, улучшили доступ к информации о бюджете и системе голосования и создали гораздо более стабильную и надёжную систему управления сети, позволяющую вносить изменения в сеть без дополнительных обновлений программного обеспечения».
Обновление Sentinel будет включать в себя крупномасштабное децентрализованное решение с программируемой базой данных, которая позволит произвести обновление сети Dash за короткий промежуток времени. Ни одна другая криптовалюта не имеет механизма поддержки обновлений через программируемый интерфейс.

Цитата:
«Эта система позволит нам быстро производить итерации, модифицировать и улучшать систему управления, а также масштабировать её для удовлетворения наших постоянно растущих потребностей. Управление бюджетом в размере $ 1,4 млн в год сильно отличается от того управления, которое существовало у нас сразу после запуска системы. При таком троекратном росте курса нам необходима система с возможностью оптимального масштабирования» –
сказал Тейлор.

Релиз Sentinel закладывает основу для первой в индустрии децентрализованной системы платежей с минимальными комиссиями для продавцов, нулевыми для клиентов, с возможностью мгновенных транзакций, интегрированной рыночной площадкой, наличием депозитных счетов, а также насыщенным, похожим на онлайн-банкинг интерфейсом.

Апгрейд Evolution составит серьёзную конкуренцию платёжным операторам наподобие PayPal и Venmo, так как имеет гораздо больше преимуществ. Эту платёжную систему можно без проблем использовать с помощью веб-приложений и мобильных устройств без участия посредников, она содержит криптовалютный эквивалент защищённого от взлома накопительного счёта, что повышает её безопасность, а также содержит функцию интеграции основных банковских счетов, а наибольшее значение имеет возможность совершать бесплатные международные денежные переводы и платежи из любого места и в любое время.

Основатель Dash Эван Даффилд отметил:
Цитата:
«Evolution сможет кардинальным образом изменить пользовательский опыт и расширит границы криптовалютного рынка для пользователей всех слоёв общества, сделав систему простой в использовании и соответствующей образу жизни людей. По моему мнению, после выхода Evolution цифровые валюты уже не смогут оставаться прежними, так же как мы сейчас не рассматриваем возможность возвращения к исключительно текстовому интернету».
Генеральный директор Node40 Перри Вудин добавил:
Цитата:
«Ни одна другая версия Dash не проходила столь тщательного тестирования и проверки. Новый релиз Dash послужит главной инновационной опорой для Evolution, и как только о её возможностях станет известно широкой общественности, мы заметим большое количество одновременно возникающих инновационных систем от разработчиков, которые сумеют интегрироваться с новой платформой. До сих пор в индустрии внедрялись инновации, сосредоточенные на блокчейн-технологиях. С выходом Evolution мы сможем наблюдать за развитием инноваций, сосредоточенных на сети Dash».
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