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Эксперты предвещают медленное развитие блокчейна в 2017 году

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Эксперты предвещают медленное развитие блокчейна в 2017 году

После грандиозных планов и шума в СМИ относительно блокчейна в 2016 году, прогнозы на развитие технологии в 2017 порой очень печальны.
Глава Deloitte Эрик Писцини, например, даже решился назвать 2017 год решающим для отрасли блокчейна. Он сказал, что если индустрия финансовых услуг не найдет «реального применения», то она надолго застрянет в «зале ожидания». И с его точкой зрения согласны многие специалисты.

Но действительно ли все так плохо? И насколько терпеливыми окажутся организации, правительства и консультанты?

Учитывая мнение опрошенных респондентов, можно сказать, что критический момент в принятии блокчейна не наступит в этом году, хотя бы потому, что технология еще слишком молода.

Так, например, Николас Моррис, старший вице-президент по корпоративному развитию WEX Inc (поставщика платежных решений), находится на ранних этапах работы с технологией, но уверяет, что не чувствует никакой спешки.
Цитата:
«Не могу сказать, что мы позади, или что индустрия обязательно позади. Я считаю, что мы все просто на разных этапах подтверждения правильности концепции» -
говорит Моррис.
Цитата:
«Мы положительно настроены к нашей работе в этом году».
Тем не менее, развитие отрасли набирает обороты. Скотт Мануэль, руководитель отдела продакт-менеджмента в компании Thomson Reuters, сказал, что в 2017 году «некоторые» из инвестиций в блокчейн за последние два года могут наконец-то превратиться в «реальные, приносящие доход, продукты». Также он добавил, что большая часть работы, по всей вероятности, еще впереди.

Мануэль рассказал:
Цитата:
«Нам потребуется еще около 3-5 лет усердной работы и исследований, прежде чем мы узнаем, сработает ли эта технология. Я считаю, что потребуется еще много времени».
Распределенный реестр, а не блокчейн


И правда, «постоянное движение» - это, должно быть, самое верное описание. Несколько респондентов отметили разницу между «чистым» блокчейном и возникающими вариациями технологии, которые часто называют «распределенными реестрами». Последние не используют пакетные транзакции в качестве посредника между ненадежными субъектами.
Цитата:
«Могу сделать вывод, что компании, которые уже инвестировали в блокчейн-стратегии начинают приходить к тому, что чистый блокчейн имеет свои ограничения» -
сказала Мерседес Танстол, партнер в практике государственной политики юридической фирмы Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, из Вашингтона.

В результате она сказала:
Цитата:
«Возможно, есть доля смысла в том, что он [блокчейн] не исполнит все, чего мы от него ожидаем.»
Цитата:
«Если люди, которые уже инвестировали в это направление, приходят к такому заключению, то другие компании начнут задумываться нужно ли им это вообще».
Тем не менее, технология распределенных реестров, которая использует модифицированную версию блокчейна, или блокчейн как часть более крупной архитектуры, может стать более успешной для некоторых приложений, в частности, для платежей.
Цитата:
«Я думаю, что даже те компании, которые инвестировали в чистый блокчейн, ищут нечто более гибкое и более безопасное, поэтому они могут пойти дальше по этому пути» -
сказала Танстол.

Никакого волшебства


Тем не менее, самым большим влиянием блокчейна в 2017 году может стать создание рынка для других решений. Такой мысли придерживается и Том Гонсер, партнер Seven Peaks Ventures и основатель DocuSign, компании, где он и заработал прозвище «отец электронной подписи».
Цитата:
«Компании должны оценивать стоимость бизнеса по сравнению с техническими возможностями реализаций блокчейна. Во многих случаях, дохода от бизнеса по-прежнему можно достичь и без блокчейна» -
сказал он.
Цитата:
«Я думаю, что споры между «пуристами» и «недоверчивыми» к распределенным реестрам и криптовалютам, а также более бизнес-ориентированные дискуссии о необходимости распределенной обработки транзакций будут иметь место еще некоторое время.»
На данный момент, Гонсер говорит прямо – «технология блокчейна все еще находится на слуху у всех». А у компаний, которые не входят в сферу финансовых услуг, по его мнению, «есть много времени, прежде чем они должны будут считаться с этой технологией».

В ожидании


В целом, большинство респондентов выразили чувство, что время играет на руку исследователям, но развитие будет продолжаться.
Цитата:
«Я думаю, что реальный вопрос состоит в том, будет ли достигнут прогресс, и ответ – твердое да» -
сказал Ангус Чемпион де Креспиньи, руководитель EY по вопросам блокчейна и распределенной инфраструктуре.

С этим согласен даже Писцини из Deloitte, хотя он говорил, что отрасль финансовых услуг должна серьезно рассмотреть действия в этой отрасли.
Цитата:
«За пределами финансовых услуг, уровень осознанности и понимания потенциала блокчейна, как правило, значительно ниже» -
сказал он.

Энди Синглтон, генеральный директор и основатель Maxos, команды профессиональных IT-шников из Бостона, которые помогают крупным компаниям открывать новые преимущества, заявил, что блокчейн пока не считается «прочным фундаментом для приложений». Он сказал:
Цитата:
«Пользователи могут подождать и до 2018 года».
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