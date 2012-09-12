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Блокчейн завоюет финансовый мир к 2020 году - отчет

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Блокчейн завоюет финансовый мир к 2020 году - отчет
Блокчейн завоюет финансовый мир к 2020 году - отчет Infosys

Финансовые организации все чаще инвестируют в блокчейн, а около половины банкиров ожидают широкого распространения технологии через три года.
Об этом сообщает отчет Infosys и LTP «Технология блокчейна: от хайпа к реальности».

По данным Infosys и LTP, в 2017 году 50% финансовых организаций инвестируют или планируют инвестировать в блокчейн. Половина банков работают с финтех-стартапами для внедрения этой технологии. Средний размер инвестиций в блокчейн в этом году составит $1 млн.

При составлении отчета аналитики консультировались со 100 представителями финансовой индустрии, сообщает Gadgets Now. Опрос показал, что 33% банкиров ожидают коммерческого применения блокчейна уже в 2018 году, а почти 50% уверены, что технология станет мейнстримом к 2020 году.

Распределенный реестр — блокчейн — позволяет отслеживать данные о транзакциях без контроля каких-либо корпораций или государственных органов.

Банки и финансовые компании все чаще инвестируют в блокчейн, чтобы сократить затраты на проведение операций и сделать процесс транзакций более быстрым и прозрачным. Примером может послужить торговая сделка британского банка и израильского стартапа Wave, которую удалось провести менее, чем за 4 часа, хотя обычно процесс занимает 7-10 дней.
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