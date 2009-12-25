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В Австрии появился первый биткоин-банк

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В Австрии появился первый биткоин-банк
В Вене открылся «Биткоин-банк», предоставляющий услуги обмена фиатных валют на биткоин. Об этом пишет издание Thelocal.

Как сообщается, в «Биткоин-банке», расположенном на одной из самых популярных улиц австрийской столицы Mariahilfer Strasse, можно не только обменять фиатную валюту на биткоин, но и получить всю необходимую информацию о криптовалютах.


Представители австрийского криптовалютного общества положительно отреагировали на это известие. Так, местный биткоин-энтузиаст и глава ассоциации Bitcoin Austria Андреас Петерсон заявил, что приветствует внедрение биткоина.

«Когда я плачу за что-либо биткоином, то я получаю приватность и безопасность. Когда я оплачиваю цифровые товары, например компьютерные игры, я понимаю, что никто не может получить мои личные данные», — говорит Андреас.
Отметим, что власти Австрии уже неоднократно обращали свое внимание на криптовалюты и возможности их использования. Так, в мае прошлого года Федеральное министерство транспорта, инноваций и технологии, Австрийский институт наук и технологий, а также Федеральные министерства финансов и внутренних дел приняли участие в австрийско-немецком проекте по изучению использования цифровых валют в деятельности организованных преступных группировок.

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Метки
банк, биткоин, валюта, криптовалюты
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