Satan Claws Специалист

Адрес: Валютно-финансовый рынок Статус: Гуру Инвестирую в: Форекс Регистрация: 12.08.2015 Сообщений: 870 Благодарностей: 105 КП: 0.084

Предопределён ли курс на форексе или же мы влияем на него?







Например, я увидел, что цена с определенного уровня 100% должна вырасти или упасть, но я не вошел в сделку. Цена как и положено совершила ровно то, что и должна была следуя моим мыслям. Но, что было бы если бы я зашел в рынок? Повлияло бы это на состояние, на равновесие рынка? Ведь я увидел, что цена должна пойти в определенную сторону и она совершила это действие.

Но что же я увидел перед тем как цена совершила своё движение - событие, где цена идёт как я и подумал без меня или же другое событие - событие, где цена идёт как я и подумал, но со мной.

То есть, следуя этой логике, в этих двух случаях создаются 2 разных реальности или даже вселенных. И эти реальности могут обладать разными свойствами и параметрами.

Одна реальность - это где я увидел дальнейшее будущее цены, но не совершил действий, которые могут влиять на цену. Вторая реальность - я увидел дальнейшее будущее цены и совершил действия, которые могут влиять на цену. И я не затрагиваю тут таких простых факторов как степень моего реального и физического влияния на рынок(объем моих покупок и продаж) или даже отсутствия моего влияния на рынок вообще, если я делаю ставки в ДЦ, а не на реальном рынке. Хотя если бы я торговал на реальном рынке и большими объемами, то я бы уж точно влиял на рынок и мог бы переламывать тенденции, в этом нет никакого сомнения.

Я здесь рассматриваю просто гипотетическую возможность существования двух вышеописанных вселенных. А в этом случае даже любое мизерное изменение в этой вселенной может изменить многое. Эффект бабочки, ага. Тем не менее, даже после моего входа в рынок, а значит перехода во вселенную №2, мои действия в рынке могут полностью изменить движение цены, а могут совсем не повлиять или повлиять незначительно. Возможно, что вселенных на самом деле не 2, а 3 и даже больше. Вторая вселенная может расщеплятся на те, где цена меняется радикально(например, №3), и те, где цена меняется незначительно в рамках погрешностей(их может быть тоже очень и очень много, в зависимости от степени изменений: #4, #5, #6 и т.д.).



И самая главная проблема состоит в том, что после входа в рынок, я никогда не могу узнать в какой вселенной я нахожусь - в той, где мои действия почти не влияют на предсказанные мной события(№4) или в той, где мои действия оказывают радикальное воздействие и в которой наступают последствия, полностью перечеркивающие все мое видение до входа в рынок(№3).

Поэтому в том случае, если я окажусь во вселенной №3 и увижу картину, полностью противоречащую моему изначальному видению, я никогда не узнаю - был ли я изначально не прав или же я попал в другую вселенную в результате своих действий.



Все вышеописанное относится к такому случаю, когда рынок(да и вообще события в мире) непредопределен и любые действия влияют на его состояние.



Противоположный случай - рынок полностью предопределен и никакие события и даже мои нематериальные мысли не в состоянии оказать никакого влияния на события, которым предначертано случится. Как вы думаете предопределены ли котировки и движения рынка или трейдер может влиять на него, как мысленно, так и физически?Например, я увидел, что цена с определенного уровня 100% должна вырасти или упасть, но я не вошел в сделку. Цена как и положено совершила ровно то, что и должна была следуя моим мыслям. Но, что было бы если бы я зашел в рынок? Повлияло бы это на состояние, на равновесие рынка? Ведь я увидел, что цена должна пойти в определенную сторону и она совершила это действие.Но что же я увидел перед тем как цена совершила своё движение - событие, где цена идёт как я и подумал без меня или же другое событие - событие, где цена идёт как я и подумал, но со мной.То есть, следуя этой логике, в этих двух случаях создаются 2 разных реальности или даже вселенных. И эти реальности могут обладать разными свойствами и параметрами.Одна реальность - это где я увидел дальнейшее будущее цены, но не совершил действий, которые могут влиять на цену. Вторая реальность - я увидел дальнейшее будущее цены и совершил действия, которые могут влиять на цену. И я не затрагиваю тут таких простых факторов как степень моего реального и физического влияния на рынок(объем моих покупок и продаж) или даже отсутствия моего влияния на рынок вообще, если я делаю ставки в ДЦ, а не на реальном рынке. Хотя если бы я торговал на реальном рынке и большими объемами, то я бы уж точно влиял на рынок и мог бы переламывать тенденции, в этом нет никакого сомнения.Я здесь рассматриваю просто гипотетическую возможность существования двух вышеописанных вселенных. А в этом случае даже любое мизерное изменение в этой вселенной может изменить многое. Эффект бабочки, ага. Тем не менее, даже после моего входа в рынок, а значит перехода во вселенную №2, мои действия в рынке могут полностью изменить движение цены, а могут совсем не повлиять или повлиять незначительно. Возможно, что вселенных на самом деле не 2, а 3 и даже больше. Вторая вселенная может расщеплятся на те, где цена меняется радикально(например, №3), и те, где цена меняется незначительно в рамках погрешностей(их может быть тоже очень и очень много, в зависимости от степени изменений: #4, #5, #6 и т.д.).И самая главная проблема состоит в том, что после входа в рынок, я никогда не могу узнать в какой вселенной я нахожусь - в той, где мои действия почти не влияют на предсказанные мной события(№4) или в той, где мои действия оказывают радикальное воздействие и в которой наступают последствия, полностью перечеркивающие все мое видение до входа в рынок(№3).Поэтому в том случае, если я окажусь во вселенной №3 и увижу картину, полностью противоречащую моему изначальному видению, я никогда не узнаю - был ли я изначально не прав или же я попал в другую вселенную в результате своих действий.Все вышеописанное относится к такому случаю, когда рынок(да и вообще события в мире) непредопределен и любые действия влияют на его состояние.Противоположный случай - рынок полностью предопределен и никакие события и даже мои нематериальные мысли не в состоянии оказать никакого влияния на события, которым предначертано случится.

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