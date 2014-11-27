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Скачок нефтяных цен пополнил бюджет России на 1,5 триллиона рублей

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Скачок нефтяных цен пополнил бюджет России на 1,5 триллиона рублей
Бюджет России пополнился на 1,5 триллиону рублей за увеличения дополнительных доходов. А последние увеличились из-за поднятия цен на нефть, которые поднялись сразу после глобального соглашения по ограничению добычи. Об этом сообщил 10 февраля Владимир Воронков, представитель России в Вене при международных организациях.

Воронков сообщил, что произошел прорыв в прошлом году между Россией и международной организацией. Также он сказал, что серьезное увеличение цен, а именно за баррель от 30 до 55 долларов, состоялось через достижения договоренности в декабре 2016 года между странами ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) и теми государствами, какие не входят в картель.

По данным на 10 февраля, цена на североморскую нефть Brent была больше на 1,83 процента уровня предыдущего закрытия, а именно цена достигала 56,66 доллара за баррель. А на 53,83 доллара за баррель увеличилась цена американской марки WTI.

В ноябре 2016 состоялась договоренность между странами ОПЕК об уменьшении добычи нефти в день на 1,2 миллиона баррелей, то есть до 32,5 миллиона баррелей. Россия же сократила добычу на 300 тысяч баррелей. Вместе с тем, других 11 стран, в их числе и РФ, не входящих в ОПЕК, были договорились о том, что добычу нефти в сутки сократят на 558 тысяч баррелей. Договоренность продлится 6 месяцев с 1 января 2017 года.


Специально для mmgp.ru
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