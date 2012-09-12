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Убыток Twitter сократился на 12%
Чистый убыток сервиса микроблогов Twitter Inc. по итогам 2016 года сократился на 12,1% по сравнению с показателем 2015 года, до 456,873 миллиона долларов, говорится в сообщении.
Чистый разводненный убыток в пересчете на одну акцию за 2016 год составил 0,65 доллара против убытка в 0,79 доллара в предыдущем году. Выручка компании в отчетном периоде составила 2,5 миллиарда долларов, увеличившись на 14% по сравнению с 2015 годом.
Чистый убыток Twitter по итогам четвертого квартала увеличился в 1,9 раза, до 167,054 миллиона долларов. Чистый разводненный убыток в пересчете на одну акцию составил 0,23 доллара (аналитики ожидали 0,12 доллара) против убытка в 0,13 доллара в аналогичном отчетном периоде 2015 года. Квартальная выручка компании составила 717 миллионов долларов, что на 1% больше показателя прошлого года.
«В четвертом квартале мы увеличили темпы роста среднесуточной активности наших пользователей в третий раз подряд, благодаря улучшению продуктов, а также маркетингу», – говорится в сообщении компании. Среднее число активных пользователей, по сообщению компании, в октябре-декабре составило 319 миллионов. При этом в сравнении с третьим кварталом 2016 года показатель сократился на 0,6%.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании – социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
По материалам Forbes.ua