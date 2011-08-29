Объявили цену iPhone 8 - Fast Company

К своему 10-летию Apple готовит к выпуску новый iPhone 8. Его кодовое имя – iPhone X. Говорят, он станет самым дорогим гаджетом – будет стоить более $ 1000. Выйдет осенью 2017 года.
Он будет 5,8-дюймовый OLED-экран, который, в отличие от своих предшественников с LCD-экранами, занимать всю переднюю модель смартфона, и беспроводную зарядку.
По слухам, Apple выпустит три гаджета, люксовый iPhone 8 и две младшие модели с экранами 4,7 и 5,5 дюйма. Они будут представлять более бюджетный вариант iPhone, сообщает internetua, ссылаясь на американский сайт Fast Company.
По словам источника издания, Apple работает над тем, чтобы полностью убрать с iPhone кнопку Home, зато перенести ее на сенсорный дисплей. Также планируется отказаться от алюминия в корпусе, американский производитель использует с 2012 года, а сделать заднюю часть стеклянной.
Кроме того, новый смартфон оснастят большим объемом памяти, более емкой батареей и сканером радужной оболочки глаза. Это должно улучшить безопасность данных. Говорят и о системе распознавания лица владельца как дополнительную опцию безопасности.