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Объявили цену iPhone 8 - Fast Company

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Имя: Сергей
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награды Волшебный горшочек 
Объявили цену iPhone 8 - Fast Company
К своему 10-летию Apple готовит к выпуску новый iPhone 8. Его кодовое имя – iPhone X. Говорят, он станет самым дорогим гаджетом – будет стоить более $ 1000. Выйдет осенью 2017 года.

Он будет 5,8-дюймовый OLED-экран, который, в отличие от своих предшественников с LCD-экранами, занимать всю переднюю модель смартфона, и беспроводную зарядку.

По слухам, Apple выпустит три гаджета, люксовый iPhone 8 и две младшие модели с экранами 4,7 и 5,5 дюйма. Они будут представлять более бюджетный вариант iPhone, сообщает internetua, ссылаясь на американский сайт Fast Company.

По словам источника издания, Apple работает над тем, чтобы полностью убрать с iPhone кнопку Home, зато перенести ее на сенсорный дисплей. Также планируется отказаться от алюминия в корпусе, американский производитель использует с 2012 года, а сделать заднюю часть стеклянной.

Кроме того, новый смартфон оснастят большим объемом памяти, более емкой батареей и сканером радужной оболочки глаза. Это должно улучшить безопасность данных. Говорят и о системе распознавания лица владельца как дополнительную опцию безопасности.

По материалам Газета по-Украински
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