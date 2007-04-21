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Биткойн беттинг
Биржа БТС-Е ввела новую услугу для пользователей-ставки на курс биткойна.
Что такое Bitcoin Betting
Это ставки на курс Bitcoin к USD.
Краткое описание Bitcoin Betting
Каждые 15 минут фиксируется курс BTC/USD по last price (называется - базовая цена) и вам необходимо сделать ставку на повышение или понижение курса от базовой цены. По завершению 15-ти минутного интервала ставки закрываются и начинается новый 15 минутный период приема ставок с новой базовой ценой.
После закрытия приема ставок начинается этап ожидания розыгрыша. Он так же длится 15 минут. После прошествия 15 минут ожидания, если достаточно участников, происходит розыгрыш.
Во время розыгрыша фиксируется курс BTC/USD так же по last price и происходит розыгрыш. Если вы поставили на повышение и курс пошел вверх, то вы получите выигрыш в процентном соотношении вашей ставки к общей сумме ставок на повышение. Призовым пулом в данном случае является сумма ставок на понижение. Точно так же и при ставке на понижение, только наоборот.
информация с сайта БТС-Е
специально для форума ммгп.ру