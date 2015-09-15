Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Trade Coin Club (Bitcoin)

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Старый Сегодня, 00:50
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 6
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Trade Coin Club (Bitcoin)
Всем привет!

На днях мой один хороший друг и товарищ из Сиэтла, США, со мной связался.

На рынок вышла новая компания (сейчас в основном трафик из США и Бразилии - у нас все на Merlim помешались)) - Trade Coin Club.

Работают с Биткоином. Торгуют микротранзакциями на другие валюты. Взяли пятерых бравых ребят, которые на Форексе поднимали хорошие деньги (именно за торговлю отвечает Trade By Trade), усадили их в Белизе(есть видеопруф на русском и на английском из офиса с документами и тд).

Т.е. там есть просто пассив и есть партнёрка. Так вот
Мой друг Вилл поднял там за первый месяц - без команды и т.д. 30 биткоинов





Я тоже инвестировал три дня назад - результат не такой, конечно, но всё-таки).
Плюс по партнёрке он мне уже 10 человек переливом кинул.
Я знаю, КАК нужно тут действовать - добро пожаловать в мою команду!!!

Всё расскажу-покажу. Сведу с директором по маркетингу, если нужно. Сам Вилл - человек номер 5 в Штатах в компании.

Добро пожаловать в группу. Совсем свежая.

Стучим в скайп: Realido
Или в VK

Ах, кстати: компания ещё находится в фазе soft-launch'а - то есть предстарта. Официальное открытие в апрелемае. Будет событие в Лас-Вегасе!

добавлено через 1 минуту
PS: что-то ссылка на скрин не вставилась ЯДи - кто хочет увидеть своими глазами - стучитесь в скайп или VK
__________________
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Последний раз редактировалось Идо; Сегодня в 00:51. Причина: Добавлено сообщение
Идо на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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