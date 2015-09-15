Trade Coin Club (Bitcoin)

Всем привет!
На днях мой один хороший друг и товарищ из Сиэтла, США, со мной связался.
На рынок вышла новая компания (сейчас в основном трафик из США и Бразилии - у нас все на Merlim помешались)) - Trade Coin Club.
Работают с Биткоином. Торгуют микротранзакциями на другие валюты. Взяли пятерых бравых ребят, которые на Форексе поднимали хорошие деньги (именно за торговлю отвечает Trade By Trade), усадили их в Белизе(есть видеопруф на русском и на английском из офиса с документами и тд).
Т.е. там есть просто пассив и есть партнёрка. Так вот
Мой друг Вилл поднял там за первый месяц - без команды и т.д. 30 биткоинов
Я тоже инвестировал три дня назад - результат не такой, конечно, но всё-таки).
Плюс по партнёрке он мне уже 10 человек переливом кинул.
Я знаю, КАК нужно тут действовать - добро пожаловать в мою команду
!!!
Всё расскажу-покажу. Сведу с директором по маркетингу, если нужно. Сам Вилл - человек номер 5 в Штатах в компании.
Добро пожаловать в группу
. Совсем свежая.
Стучим в скайп: Realido
Или в VK
Ах, кстати: компания ещё находится в фазе soft-launch'а - то есть предстарта. Официальное открытие в апрелемае. Будет событие в Лас-Вегасе!
добавлено через 1 минуту
PS: что-то ссылка на скрин не вставилась ЯДи - кто хочет увидеть своими глазами - стучитесь в скайп или VK