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Долги россиян по кредитам продолжают увеличиваться

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#1
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Имя: Алексей
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награды Волшебный горшочек 
Долги россиян по кредитам продолжают увеличиваться


По итогам 2016 года общее количество денежных средств, которые граждане России взяли в кредиты и просрочили, увеличилось на 13%, по сравнению с предыдущим отчётным периодом. Согласно данных, предоставленных Объединенным кредитным бюро, наибольшее увеличение невозвратов приходится на Республику Калмыкию (более 100%), Еврейский АО (около 50%), Марий Эл (более 40%) и Хакасию (около 30%).

По заверениям аналитиков, большая часть россиян берут новые кредиты, чтобы погасить просрочки по предыдущим. Причём, большинство из них мало беспокоится об условиях предоставления займов, а также о процентной ставке. Иногда это происходит по доброй воле заёмщика, иногда под давлением коллекторов, а иногда, чтобы не потерять жильё, которое было приобретено в ипотеку. К тому же, многие россияне, которым уже отказывают банки, обращаются в микрофинансовые учреждения, чем ещё больше усугубляют свою ситуацию.

Не так давно принятый закон о банкротстве физических лиц, также не оказал должного влияния на сложившуюся критическую ситуацию. Ведь для того, чтобы просто подать документы на банкротство, требуется вначале заплатить существенную сумму. Не зря многие общественные организации требуют уже сейчас изменить данный закон.

По утверждениям экспертов, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится, и объёмы просроченных задолженностей будут продолжать расти. Замедлить это движение может лишь снижение ключевой ставки ЦБ, в результате чего, банковские учреждения обязаны будут снизить проценты на свои кредитные предложения, а также увеличение доходов россиян.

Многим аналитикам, сложившаяся ситуация уже видится, как критическая. И правительству необходимо, в срочном порядке, искать пути выхода из неё.


Специально для mmgp.ru
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