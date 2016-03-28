Инвестиции на арбитражных лайв-вилках (возможна работа на счетах инвестора)
Здравствуйте пользователи форума.
Наша команда состоит из 3 человек: Вилками в основном занимаются 2 человека, 1 человек занимается вводом и выводом средств, перелива из одной контор в другую, корректирует балансы на всех счетах в букмекерских конторах. Также в его обязанность входит своевременная подготовка новых счетов, в случае блокировки действующих счетов, порезки счета до минимальной суммы (поиск дропов, регистрации новый счетов, покупка аккаунтов)
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Букмекерская вилка - это возможность сделать ставки на все возможные результаты в разных букмекерских конторах и получить прибыль, независимо от исхода игры.
Предлагаем вам инвестиции, где минимальные нулевые риски.
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Инвестор будет получать в среднем 1% в день, забрать свой вклад может в любое время.
Выплаты процентов, будут осуществляться несколько раз в неделю, когда делается корректировка всех балансов (на каких то счетах пополняются балансы, на каких то счетах выводятся излишки)
Минимальная сумма инвестиции: 50$ или 3000 рублей.
Принимаем системы: ЯндексДеньги, Qiwi, PerfectMoney
Возможна работа на счетах инвестора, распределение 50/50
Цитата:
Инвестор создает на свои данные счета, в указанных нами букмекерских конторах. Минимум 3-5 открытых счета, по 10 тысяч рублей на каждом счете.
Все что требуется от инвестора, своевременно откликаться на наши действия, то есть по запросу выводить излишки средств и перекидывать в нужную контору (так как у нас будет только доступ к счетам, а все денежные операции нам не доступы, выводить может только владелец счета и только на теже реквизиты)
Контакты указаны в подписи, можно написать личное сообщение на форуме.
По возможности, будут публиковаться ежедневные отчеты лайв-вилок.