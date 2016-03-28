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Инвестиции на арбитражных лайв-вилках (возможна работа на счетах инвестора)

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#1
Интересующийся
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Инвестиции на арбитражных лайв-вилках (возможна работа на счетах инвестора)
Здравствуйте пользователи форума.

Наша команда состоит из 3 человек: Вилками в основном занимаются 2 человека, 1 человек занимается вводом и выводом средств, перелива из одной контор в другую, корректирует балансы на всех счетах в букмекерских конторах. Также в его обязанность входит своевременная подготовка новых счетов, в случае блокировки действующих счетов, порезки счета до минимальной суммы (поиск дропов, регистрации новый счетов, покупка аккаунтов)

Цитата:
Букмекерская вилка - это возможность сделать ставки на все возможные результаты в разных букмекерских конторах и получить прибыль, независимо от исхода игры.
Предлагаем вам инвестиции, где минимальные нулевые риски.

Цитата:
Инвестор будет получать в среднем 1% в день, забрать свой вклад может в любое время.

Выплаты процентов, будут осуществляться несколько раз в неделю, когда делается корректировка всех балансов (на каких то счетах пополняются балансы, на каких то счетах выводятся излишки)

Минимальная сумма инвестиции: 50$ или 3000 рублей.
Принимаем системы: ЯндексДеньги, Qiwi, PerfectMoney
Возможна работа на счетах инвестора, распределение 50/50

Цитата:
Инвестор создает на свои данные счета, в указанных нами букмекерских конторах. Минимум 3-5 открытых счета, по 10 тысяч рублей на каждом счете.

Все что требуется от инвестора, своевременно откликаться на наши действия, то есть по запросу выводить излишки средств и перекидывать в нужную контору (так как у нас будет только доступ к счетам, а все денежные операции нам не доступы, выводить может только владелец счета и только на теже реквизиты)
Контакты указаны в подписи, можно написать личное сообщение на форуме.

По возможности, будут публиковаться ежедневные отчеты лайв-вилок.
__________________
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andreyvipbet@gmail.com https://vk.me/angelcloud
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