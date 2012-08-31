Чендлер Го скупает биткоин. Что ждет криптовалюту в будущем?

Китайские биткоин биржи шокировали криптографическое сообщество в очередной раз. После встречи девяти китайских торговых площадок и Народного Банка Китая, несколько платформ были вынуждены ввести ограничения на вывод биткоинов, среди них Huobi, OKCoin, CHBTC и другие. BTCC отложили вывод на неопределенный срок. На фоне данных новостей биткоин рынок резко задал медвежий курс, обрушив стоимость с 1060$ до 950$ в течение нескольких часов. На момент написания статьи курс установился в районе 980$ и сохраняет прежнюю волатильность, однако в биткоин сообществе нарастает беспокойство в связи с очередным прецедентом, оказавшим столь масштабное влияния на бикоин со стороны Китая.
В то время, пока все размышляют о будущем биткойна, китайский биткойн магнат Чендлер Го (Chandler Guo) массово закупает цифровое золото, доплачивая 1% от стоимости. Общая сумма инвестирования составила порядка $20млн — около 20000 BTC. Наряду с этим, согласно китайским источникам, объемы инвестирования в майнинг в поднебесной безостановочно растут, пополняясь десятками и сотнями миллионов долларов единовременно.
Похоже, биткоин акулы Китая точно знают, в каком направлении будет развиваться биткоин в будущем и к чему нужно готовиться.
Все еще хотите продать биткоин, опасаясь того, что пузырь лопнет, и повторится 2013-ый год? Все еще думаете, что майнинг убыточен, а инвестирование в данную отрасль неоправданно? Есть вопросы над которыми стоит задуматься тем, кто решил задержаться в Биткоин теме.