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Работники фабрики Tesla возмущены опасными условиями труда и сверхурочными

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Старый Вчера, 23:52
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 167
Благодарностей: 13
КП: 0.050
Работники фабрики Tesla возмущены опасными условиями труда и сверхурочными
Илон Маск называет нападение на условия труда в Tesla морально возмутительными.



Генеральный директор Tesla Илон Маск отрицает слухи, что работники фабрики работают в плохих условиях.

На самом деле, Маск назвал обвинения в сторону условий на заводе "морально возмутительными". Об этом он сообщил в своем сообщение к Gizmodo.

В четверг, Хосе Моран, фабричный рабочий на заводе Fremont Tesla, публично изложил критерии, почему рабочие завода обратились к United Auto Workers(UAW), чтобы сформировать союз. В критерии входят объяснения, включающие жалобы за последние 4 года.

Моран сказал, что работники подвержены частым и обязательным чрезмерным сверхурочным работам. Это необходимо для того, чтобы достигнуть целей производства. Такие переработки являются основной причиной травм, в дополнение с тем, что оборудования не совместимо с телами рабочих и ставит их под угрозу.

"Честно говоря, я нахожу эту претензию морально возмутительную. Тесла — последняя автомобильная компания, которая осталась в штате Калифорния, поскольку затраты на производство очень высокие. Профсоюз UAW уничтожил автомобильную компания NUMMI и отказался от рабочих на нашем заводе в Фремонте в 2010 году. У них нет веских оснований, чтобы настаивать на своем", - сказал Илон Маск Gizmodo.

Маск признал, что рабочие завода иногда сталкиваются с обязательной сверхурочной работой.

"Существует иногда обязательная сверхурочная работа, если мы пытаемся восполнить остановки производства. По факту, такие работы бывают почти каждую неделю", - сказал он.

Маск сказал, что объясняет поступок своего работника тем, что он был проплачен ассоциацией UAW для агитации профсоюза. Хотя сам профсоюз отрицает любую причастность.

"Господин Моран не был оплачен UAW. Мы хотели бы надеяться, что Тесла извиниться перед своим сотрудником, г-н Морганом, за распространение ложных новостей о нем. Мы можем подтвердить, что Моран и другие сотрудники Тесла приблизились к профсоюзу UAW, и мы ждем всем остальных с распростертыми объятиями", - говорится в заявлении.

Компания Тесла подтвердила в своем заявлении, что Моран действительно является фабричным работником.

Не мало важно и то, что компания не сразу ответила на заявление UAW. В четверг Тесла отказалась от любых комментариев касательно того, что рабочие завода сталкиваются с обязательными сверхурочными работами и опасными условиями труда.

Перевод специально для mmgp.ru
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Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 00:04
#2
Специалист
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 797
Благодарностей: 178
КП: 0.119
Re: Работники фабрики Tesla возмущены опасными условиями труда и сверхурочными
Цитата:
что оборудования не совместимо с телами рабочих и ставит их под угрозу.
А какое же оборудование должно быть установлено что бы быть совместимым с их телами, надувное?
grebnev вне форума  
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