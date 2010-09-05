В России в ближайшее время ожидается повышение цен на молоко

С 1 февраля 2017 года в силу вступают ограничения, принятые Россельхознадзором в плане поставок свежего молока из регионов. В результате, как отмечают эксперты, совсем скоро может ощутится нехватка молочных продуктов на прилавках магазинов, что незамедлительно приведёт к повышению их стоимости.
В начале года, Россельхознадзор присвоил всем областям России определённые статусы, в зависимости от того, какие инфекционные заболевания животных в них в большей степени преобладают. Новые правила, также затрагивают и перевозку продукции до места переработки. В результате, эти нововведения коснулись многих регионов страны, которые специализируются на поставках сырого молока.
Сразу после введения ограничений, Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) направил главе сельского хозяйства Александру Ткачёву открытое письмо, в котором попросил его не запускать новую программу в действие. В нём указывается, что данные ограничения способны нанести серьёзный урон многим фермерским хозяйствам и значительно повысить стоимость молока в целом по стране.
Утверждённые нормы коснулись 25 регионов, включая основных поставщиков свежего молока в стране: Республику Татарстан (6%) и Ростовскую область (3,6%). При этом Россельхознадзор постановил, что из этих регионов, всё молоко обязано проходить пастеризацию. Однако, у многих производителей просто нет подобного оборудования. В итоге, аналитики из Национального союза утверждают, что если ограничения не уберут, то примерно половине фермерских хозяйств придётся закрыться. Это негативно скажется на общей ситуации с молочными продуктами в стране и приведёт к повышению стоимости.
В свою очередь, представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что доводы «молочного союза» необоснованны, и их требования противоречат современным правилам безопасности пищевых продуктов. Кроме этого она подчеркнула, что экономика, также не пострадает от данного решения, и стоимость молока и молочных продуктов если и повысится, то незначительно.
Следует отметить, что в цену питьевого молока заложено более 40% сырого молока, в сметану – больше половины, а в творог – около 35%. Исходя из этого, несложно подсчитать, на сколько возрастёт стоимость каждого из продуктов, при подорожании свежего молока.
Специально для mmgp.ru