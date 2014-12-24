Arise Интересующийся

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Подорожают ли товары с AliExpress в Украину из-за доставки по-новому.



Правила доставки товаров с AliExpress в Украину поменялись. С 7 февраля каждая посылка будет иметь присвоенный ей трекинговый номер, с его помощью можно будет отслеживать ее путь. Причиной для такого нововведения послужили нередкие случаи, когда посылка не добиралась к получателю, а была потеряна или украдена где-то во время перемещения от продавца к покупателю. И хотя такая возможность служит исключительно удобству и пользе для клиентов, украинцы активно обсуждают, как такое нововведение отразится на цене товара.



Ранее посылки доставлялись хоть и не бесплатно, зато очень дешево, что весьма устаивали украинцев. Бестрековые доставки были выгодны не только получателям, но и продавцам, которые включали мизерную стоимость доставки в стоимость товара, и это совершенно не отпугивало покупателей.



Эксперты расходятся во мнении будет ли присвоение трекингового номера отражаться на стоимости доставки. Но большинство считает, что конкуренция среди интернет-магазинов на площадке AliExpress не позволит им повысить цены. Эти онлайн-магазины обладают достаточной маржой, чтобы покрыть свои издержки на присвоение трек-номеров к отсылаемым товарам, оставляя цены на прежнем уровне.



Не секрет, что украинцы в последние годы все активнее стали покупать именно в интернете. При этом они в основном руководствуются не только экономией времени и денег, но и неиссякаемым ассортиментом товаров. Рост популярности AliExpress среди украинцев хорошо демонстрируют данные от Similarweb, согласно которым в декабре 2015 года интернет-площадку посетило 16 млн. украинцев, а уже через год эта цифра составила 29,9 млн.



Почтовые сервисы, работающие в Украине также приспособились к тенденциям клиентов покупать китайские товары в интернете и совершенствуют свои технологии логистики и доставки товаров с AliExpress.



К вопросу, что из товаров на AliExpress больше пользуется спросом среди украинцев, то это в основном всякие аксессуары, косметика, детские игрушки. Например, в России предпочтение отдают электроники и одежде.



Специально для mmgp

Ссылка на проверку уникальности: Правила доставки товаров с AliExpress в Украину поменялись. С 7 февраля каждая посылка будет иметь присвоенный ей трекинговый номер, с его помощью можно будет отслеживать ее путь. Причиной для такого нововведения послужили нередкие случаи, когда посылка не добиралась к получателю, а была потеряна или украдена где-то во время перемещения от продавца к покупателю. И хотя такая возможность служит исключительно удобству и пользе для клиентов, украинцы активно обсуждают, как такое нововведение отразится на цене товара.Ранее посылки доставлялись хоть и не бесплатно, зато очень дешево, что весьма устаивали украинцев. Бестрековые доставки были выгодны не только получателям, но и продавцам, которые включали мизерную стоимость доставки в стоимость товара, и это совершенно не отпугивало покупателей.Эксперты расходятся во мнении будет ли присвоение трекингового номера отражаться на стоимости доставки. Но большинство считает, что конкуренция среди интернет-магазинов на площадке AliExpress не позволит им повысить цены. Эти онлайн-магазины обладают достаточной маржой, чтобы покрыть свои издержки на присвоение трек-номеров к отсылаемым товарам, оставляя цены на прежнем уровне.Не секрет, что украинцы в последние годы все активнее стали покупать именно в интернете. При этом они в основном руководствуются не только экономией времени и денег, но и неиссякаемым ассортиментом товаров. Рост популярности AliExpress среди украинцев хорошо демонстрируют данные от Similarweb, согласно которым в декабре 2015 года интернет-площадку посетило 16 млн. украинцев, а уже через год эта цифра составила 29,9 млн.Почтовые сервисы, работающие в Украине также приспособились к тенденциям клиентов покупать китайские товары в интернете и совершенствуют свои технологии логистики и доставки товаров с AliExpress.К вопросу, что из товаров на AliExpress больше пользуется спросом среди украинцев, то это в основном всякие аксессуары, косметика, детские игрушки. Например, в России предпочтение отдают электроники и одежде.Специально для mmgpСсылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/a611...325dde3b1d822/

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