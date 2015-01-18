Arise Интересующийся

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Нужен ли экономике США сильный доллар?



Казалось бы, глупо спрашивать какой доллар нужен США – сильный или слабый, и ответ, вроде бы, должен быть однозначен - естественно, сильный. Хотя на самом деле это не совсем верно. Рядовым американцам, которые получают и аккумулируют свои доходы в долларах, выгоден именно сильный доллар. А вот самой Америке, с ее зависимой от внешних рынков экономикой, укрепление доллара может быть не таким выгодным.



Для того, чтобы оценить влияние укрепления доллара нужно учитывать много факторов, и особое значение уделить тем, которые способны оказывать влияние на показатели доллара. Не очень хорошо, если доллар укрепляется благодаря дефляционной рецессии, вызванной Федеральной резервной службой. С другой стороны, если доллар растет на фоне торговли Америки редкими товарами при наличии на мировом рынке спроса, это может быть хорошей тенденцией. Правда и тут никто не застрахован от потерь и будут как выигравшие, так и проигравшие.



Текущую ситуацию с долларом зачастую принято оценивать с позиции переоцененности или недооцененности национальной валюты. Когда рост доллара происходит неоправданно, вскоре последует его падение. Переоцененность или недооцененность доллара можно определить через индекс Big Mac или изучив баланс счетов страны. Если у государства положительное сальдо, то дефицит искусственно завышен и валюта, вероятно переоценена. И вот с этой позиции, учитывая, что экономика США имеет дефицит где-то с 1980 года, для нее был бы полезнее слабый доллар.



Здесь будет уместным задать вопрос – почему американская национальная валюта за без малого 40 лет, так и не была отрегулирована до оптимального значения.?





Так происходит потому, что все послевоенное время доллар использовался большинством мировых держав в качестве «якорной» валюты. Все ключевые расчеты в мире принято производить в долларах, а США, имея сильную экономику и политическую стабильность, может обеспечивать стабильность национальной валюты, которая по той же причине стал, по сути, мировой.



В чем же в таком случае минус для экономики? Все просто, эксперты считают, что переоцененная валюта дает американцам возможность покупать товаров больше, чем производить. Это хорошо для потребителей, но плохо для производителей и привело к тому, что импорт в страну гораздо превышает экспорт. В свою очередь это уменьшает число вакантных рабочих мест и увеличивает разрыв между богатыми и бедными.



Специально для mmgp

Ссылка на проверку уникальности: Казалось бы, глупо спрашивать какой доллар нужен США – сильный или слабый, и ответ, вроде бы, должен быть однозначен - естественно, сильный. Хотя на самом деле это не совсем верно. Рядовым американцам, которые получают и аккумулируют свои доходы в долларах, выгоден именно сильный доллар. А вот самой Америке, с ее зависимой от внешних рынков экономикой, укрепление доллара может быть не таким выгодным.Для того, чтобы оценить влияние укрепления доллара нужно учитывать много факторов, и особое значение уделить тем, которые способны оказывать влияние на показатели доллара. Не очень хорошо, если доллар укрепляется благодаря дефляционной рецессии, вызванной Федеральной резервной службой. С другой стороны, если доллар растет на фоне торговли Америки редкими товарами при наличии на мировом рынке спроса, это может быть хорошей тенденцией. Правда и тут никто не застрахован от потерь и будут как выигравшие, так и проигравшие.Текущую ситуацию с долларом зачастую принято оценивать с позиции переоцененности или недооцененности национальной валюты. Когда рост доллара происходит неоправданно, вскоре последует его падение. Переоцененность или недооцененность доллара можно определить через индекс Big Mac или изучив баланс счетов страны. Если у государства положительное сальдо, то дефицит искусственно завышен и валюта, вероятно переоценена. И вот с этой позиции, учитывая, что экономика США имеет дефицит где-то с 1980 года, для нее был бы полезнее слабый доллар.Здесь будет уместным задать вопрос – почему американская национальная валюта за без малого 40 лет, так и не была отрегулирована до оптимального значения.?Так происходит потому, что все послевоенное время доллар использовался большинством мировых держав в качестве «якорной» валюты. Все ключевые расчеты в мире принято производить в долларах, а США, имея сильную экономику и политическую стабильность, может обеспечивать стабильность национальной валюты, которая по той же причине стал, по сути, мировой.В чем же в таком случае минус для экономики? Все просто, эксперты считают, что переоцененная валюта дает американцам возможность покупать товаров больше, чем производить. Это хорошо для потребителей, но плохо для производителей и привело к тому, что импорт в страну гораздо превышает экспорт. В свою очередь это уменьшает число вакантных рабочих мест и увеличивает разрыв между богатыми и бедными.Специально для mmgpСсылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/47af...2180bdfa800be/

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