Как заработать на Трампе

Для инвесторов, которые надеются заработать на движениях рынка, вызванных твитами президента США Дональда Трампа, важен постоянный мониторинг его страницы в Twitter. Малейшая задержка реакции может привести к потере денег вместо быстрой прибыли, пишет CNBC.
Рейчел Майер, бывший трейдер JPMorgan, считает, что наиболее простой способ - использовать программное обеспечение.
Она создала компанию, которая разработала приложение, где алгоритм ищет в твитах президента упоминания конкретных публичных компаний. Всякий раз, когда на странице Трампа появляется запись о компаниях, приложение может отправлять push-уведомления (triggers) для оповещения пользователей.
"Это чисто информационный инструмент", - рассказала CNBC генеральный директор и соучредитель Trigger.
Уведомления формируются на основе заявлений типа "если это, то что" и могут помочь в принятии инвестиционных решений. Например, если Трамп написал твит о CNN с обвинением в распространении фейковых новостей, то может быть отправлено уведомление с предупреждением для пользователей, в портфеле которых есть акции Time Warner - материнской компании CNN.
Если уведомления не отправляются автоматически, служба поддержки работает "круглосуточно", чтобы предупреждать пользователей.
Твиты Трампа, однако, не всегда вызывают ожидаемую реакцию рынка. Недавно президент США раскритиковал решение ритейлера Nordstrom прекратить сотрудничество с брендом его дочери Иванки Трамп. Сначала это вызвало распродажу акций Nordstrom, но потом ритейлер быстро восстановил свои потери.
"Еще рано решать, что его (Трампа - прим. ред.) твиты означают для акций в долгосрочной перспективе, но частные инвесторы используют это, чтобы быть в курсе того, о чем он говорит", - отмечает Майер.
Уведомления охватывают не только твиты Трампа, но и другие наборы данных, включая цены на акции, динамику индексов и курсов валют и даже экономические данные.
Майер создать планирует также уведомления на основе других твитов, новостей компаний, прогнозов погоды и т. д.
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