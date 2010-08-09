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Бесплатный тест платных прогнозов
Привет всем.
В силу своей работы мне приходится тестировать различных капперов, которые дают свои прогнозы на платной основе.
Т.к. человек я добрый и не жадный, буду выкладывать периодически тут эти прогнозы, ну и соответственно статистику.
Ну и собственно начнем:
1. Футбол. Италия. Серия А. 22.45. Наполи - Дженоа. Ставка: Угловые. Тотал Больше 10.5 кф 1.85
2. Футбол. Германия. Бундеслига 2. 20.30. Нюрнберг - Айнтрахт Б. Ставка: Обе забьют ДА кф 1.75
3. Баскетбол. Евролига. 22.00. Олимпиакос - Жальгирис. Ставка: Ф1 (-7) кф 1.75
4. Теннис. Турнир в Монпелье. 22.30. Шарди - Зверев. Ставка: Тотал гемов Больше 22.5 кф 1.91
5. Хоккей. НХЛ. 04.00. Виннипег - Чикаго. Ставка: ТБ 5.5 кф 1.93
6. Хоккей. НХЛ. 04.00. Миннесота - Тампа Бэй. Ставка: П1 кф 2.05.
7. Баскетбол. НБА. 03.30. Бруклин Нетс - Майами Хит. Стаска: Индивидуальный тотал Бруклин Нетс Меньше 103.5 кф 1.9
8. Баскетбол. НБА. 07.30. Детройт Пистонс - Сан Антонио Спёрс. Ставка: Тотал Больше 207.5 кф 1.77