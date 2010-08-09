Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,218 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Бесплатный тест платных прогнозов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все бесплатные прогнозы на спортивные события от пользователей нашего форума публикуем и обсуждаем в этом разделе.
При поддержке
Прогрузы на ставках, отображение сумм на матчи
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Регулярные конкурсы для любителей спорта находятся здесь!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:08
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 64
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Бесплатный тест платных прогнозов
Привет всем.

В силу своей работы мне приходится тестировать различных капперов, которые дают свои прогнозы на платной основе.

Т.к. человек я добрый и не жадный, буду выкладывать периодически тут эти прогнозы, ну и соответственно статистику.

Ну и собственно начнем:

1. Футбол. Италия. Серия А. 22.45. Наполи - Дженоа. Ставка: Угловые. Тотал Больше 10.5 кф 1.85

2. Футбол. Германия. Бундеслига 2. 20.30. Нюрнберг - Айнтрахт Б. Ставка: Обе забьют ДА кф 1.75

3. Баскетбол. Евролига. 22.00. Олимпиакос - Жальгирис. Ставка: Ф1 (-7) кф 1.75

4. Теннис. Турнир в Монпелье. 22.30. Шарди - Зверев. Ставка: Тотал гемов Больше 22.5 кф 1.91

5. Хоккей. НХЛ. 04.00. Виннипег - Чикаго. Ставка: ТБ 5.5 кф 1.93

6. Хоккей. НХЛ. 04.00. Миннесота - Тампа Бэй. Ставка: П1 кф 2.05.

7. Баскетбол. НБА. 03.30. Бруклин Нетс - Майами Хит. Стаска: Индивидуальный тотал Бруклин Нетс Меньше 103.5 кф 1.9

8. Баскетбол. НБА. 07.30. Детройт Пистонс - Сан Антонио Спёрс. Ставка: Тотал Больше 207.5 кф 1.77
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Надежные и прозрачные инвестиции.
inspektor вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перепродажа платных прогнозов, mr.maks.abramov.83@mail.ru Максим Абрамов Прогнозы 0 24.12.2015 11:24
Сервис платных прогнозов на спорт – GoodScore.ru iNsiders Прогнозы 41 29.05.2015 22:44
Bet-ok.blogspot.com - много платных прогнозов бесплатно pelligrim Прогнозы 6 01.07.2011 10:48
Бесплатный Трекинг Платных ставок от Априори american_portal Прогнозы 15 09.08.2010 18:31

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар umka
Панк-рок группа "Plus 44"
От umka в разделе «Кино/Музыка»
Аватар Zenit
Турнир № 16. Вопросы и обсуждения.
От Zenit в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт»
Аватар shpakser
Alpha-invest - www.alpha-invest.com
От shpakser в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Получение денег от 3-х лиц в PM
От aelir1 в разделе «Perfect Money»
Аватара нет
Sennheiser анонсировала наушники для аудиофилов за 50 000 евро
От Aliaksandre в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
furyco.in - Fury Coin
От Shark31748 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
401,218
Тем
453,341
Сообщений
11,095,804

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube