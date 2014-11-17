Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Тimebucks.com - австралийский букс

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Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
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Старый Сегодня, 22:01
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 237
Благодарностей: 10
КП: 0.011
Тimebucks.com - австралийский букс
Это новый букс в котором есть очень много видов заработка, от просмотра рекламы, до установки приложений, и прохождения опросов, и даже за просмотр видео, или выкладывания фотографий.

Также есть бонус 3 $ от записи видео о проекте, записывать надо на английском и соблюдать правила !

Вывод на Paypal каждый четверг если сумма вашего заработка будет не менее 10 $ !

Реферальная программа 5 уровневая !

Для регистрации переходим по этой ссылке : https://timebucks.com/?refID=214752130

Затем нажимаем Sign Up и заполняем свои данные :



далее как обычно ссылка для активации приходит и активируем свой аккаунт переходя по ней.

Для того чтоб заработать надо нажимать на Earn и там откроются все виды заработка, лучше конечно пользоваться телефоном для просмотра рекламы, так как за её просмотр дают 0.006 $ за 10 слайдов а на компьюторе дают 0.002 $, то есть на смартфоне можно на одном просмотре рекламы заработать в день более 0.1 $ !

Для просмотра рекламы нажимаем на кнопку View Content и выбираем рекламу нажимая на View как показано в картинке :



Далее откроется реклама и надо будет просмотреть 10 слайдов, после каждого слайда ищем кнопку Next и нажимаем на неё :



Также есть вопрос на который можно каждый день отвечать и получать 0.01 $ ( это на вкладке surveys а также есть вкладка Other suverys там как повезёт, мне повезло только на один опрос за который я получил 0.25 $ ) :



Есть также задания которые можно сделать только 1 раз, как установка расширения Adswap Extension на браузер. и за это дают 0.2 $ !

Либо пройти верификацию и за это тоже дают 0.2 $ !



как обещали заплатили в четверг :



Можете также посмотреть видео как я рассказываю там подробней как заработать на сайте :

__________________
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245$ заработано: http://www.clixsense.com/?7878514
adeloo на форуме  
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Метки
paypal, букс, заработок без вложений, платит, почтовик
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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