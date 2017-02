adeloo Любитель

Тimebucks.com - австралийский букс



Также есть бонус 3 $ от записи видео о проекте, записывать надо на английском и соблюдать правила !



Вывод на Paypal каждый четверг если сумма вашего заработка будет не менее 10 $ !



Реферальная программа 5 уровневая !



Для регистрации переходим по этой ссылке :



Затем нажимаем Sign Up и заполняем свои данные :







далее как обычно ссылка для активации приходит и активируем свой аккаунт переходя по ней.



Для того чтоб заработать надо нажимать на Earn и там откроются все виды заработка, лучше конечно пользоваться телефоном для просмотра рекламы, так как за её просмотр дают 0.006 $ за 10 слайдов а на компьюторе дают 0.002 $, то есть на смартфоне можно на одном просмотре рекламы заработать в день более 0.1 $ !



Для просмотра рекламы нажимаем на кнопку View Content и выбираем рекламу нажимая на View как показано в картинке :







Далее откроется реклама и надо будет просмотреть 10 слайдов, после каждого слайда ищем кнопку Next и нажимаем на неё :







Также есть вопрос на который можно каждый день отвечать и получать 0.01 $ ( это на вкладке surveys а также есть вкладка Other suverys там как повезёт, мне повезло только на один опрос за который я получил 0.25 $ ) :







Есть также задания которые можно сделать только 1 раз, как установка расширения Adswap Extension на браузер. и за это дают 0.2 $ !



Либо пройти верификацию и за это тоже дают 0.2 $ !







как обещали заплатили в четверг :







Можете также посмотреть видео как я рассказываю там подробней как заработать на сайте :



