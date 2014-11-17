Тimebucks.com - австралийский букс

Это новый букс в котором есть очень много видов заработка, от просмотра рекламы, до установки приложений, и прохождения опросов, и даже за просмотр видео, или выкладывания фотографий.
Также есть бонус 3 $ от записи видео о проекте, записывать надо на английском и соблюдать правила !
Вывод на Paypal каждый четверг если сумма вашего заработка будет не менее 10 $ !
Реферальная программа 5 уровневая !
Для регистрации переходим по этой ссылке : https://timebucks.com/?refID=214752130
Затем нажимаем Sign Up и заполняем свои данные :
далее как обычно ссылка для активации приходит и активируем свой аккаунт переходя по ней.
Для того чтоб заработать надо нажимать на Earn и там откроются все виды заработка, лучше конечно пользоваться телефоном для просмотра рекламы, так как за её просмотр дают 0.006 $ за 10 слайдов а на компьюторе дают 0.002 $, то есть на смартфоне можно на одном просмотре рекламы заработать в день более 0.1 $ !
Для просмотра рекламы нажимаем на кнопку View Content и выбираем рекламу нажимая на View как показано в картинке :
Далее откроется реклама и надо будет просмотреть 10 слайдов, после каждого слайда ищем кнопку Next и нажимаем на неё :
Также есть вопрос на который можно каждый день отвечать и получать 0.01 $ ( это на вкладке surveys а также есть вкладка Other suverys там как повезёт, мне повезло только на один опрос за который я получил 0.25 $ ) :
Есть также задания которые можно сделать только 1 раз, как установка расширения Adswap Extension на браузер. и за это дают 0.2 $ !
Либо пройти верификацию и за это тоже дают 0.2 $ !
как обещали заплатили в четверг :
Можете также посмотреть видео как я рассказываю там подробней как заработать на сайте :