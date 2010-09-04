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Botworx.ai для разговорной платформы электронной коммерции привлек $3 млн инвестиций

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Botworx.ai для разговорной платформы электронной коммерции привлек $3 млн инвестиций



Американская компания Botworx из Лос-Альтос штат Калифорния для разговорной платформы электронной коммерции привлекла $3 млн. инвестиций.

Инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Costanoa, а также принял участие SV Angel.

Компания намерена использовать привлеченные средства для развития своей платформы.





Компания была основана в 2016 году Маноджем Малхотраном, Марком Фруегеном и Махи де Сильвой, который является генеральным директором компании Botworx. Компания предоставляет платформу, которая позволяет приобретать бренды, заниматься операциями коммерции и совершать операции с потребителями с помощью приложений обмена сообщениями, таких как Facebook Messenger, WeChat и IMessage.

Платформа обеспечивает полную систему управления жизненным циклом и аналитикой. ИИ работает, как двигатель естественного языка для коммерции, а также доверия и функции безопасности.




Платформа это мир реальных разговоров и реальных результатов. Запатентованная технология искусственного интеллекта позволяет иметь реальные разговоры с клиентами и поощряет бизнес.




Перевод специально для mmgp.ru


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