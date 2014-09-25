Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,207 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Искусственный интеллект может проявлять агрессию, если ему это выгодно

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:34
#1
Премиум
 
Аватар Invention
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 2,471
Благодарностей: 237
КП: 0.068
Искусственный интеллект может проявлять агрессию, если ему это выгодно
Проект Deep Mind, который принадлежит корпорации Google показал, как роботы наделенные искусственным интеллектом работают друг с другом. Это исследование в очередной раз доказало, что роботы могут проявлять характер как это присуще человеку. Во время исследований алгоритмы взаимодействовали вместе, и в определенных ситуациях проявляли агрессию по отношению друг к другу.

Группа ученых из Deep Mind изучила возможность роботов проявлять агрессию на примере простых компьютерных игр. В созданной игровой обстановке участники наделенные ИИ, могут выиграть только если начнут работать на собственную выгоду, а если будут просто выполнять задание без эгоизма по отношению к своим соперникам – никто из них не выиграет.

К примеру, существует примитивная игра Gathering, по ее правилам участники должны собирать яблоки из одной кучи и кто соберет больше всех фруктов, тот и выиграл, при этом каждый участник может стрелять лазером, чтобы на время остановить одного из соперников. Во время испытания когда в куче было много яблок, каждый участник собирал их не обращая внимания на противников. Однако когда яблок становилось все меньше – в ход начинали идти лазеры, и к концу игры разворачивалась настоящая ожесточенная битва. Когда в этом испытании принимал участие более мощный алгоритм – он пытался обезвредить соперников не зависимо от того, сколько фруктов было в куче. Из этого можно сделать вывод, что чем мощнее интеллект, тем больше агрессии он может проявить.

Однако исследователи объяснили, что подобные поступки не являются желанием робота убивать себе подобных. На первом месте для алгоритма стоит именно собственная выгода.

Например, в другой игре Wolfpack, игроки находятся в одной территории с различными препятствиями, и два участника должны преследовать третьего. При этом очки начисляются всем игрокам, которые просто находятся возле добычи, а не тому, который поймает ее. В этой игре более мощный робот не проявляет агрессии к противникам, наоборот пытается скооперироваться, чтобы игра продолжалась как можно дольше.

Однако в официальном блоге ученые из DeepMind успокаивают, указывая что не нужно бояться того, что искусственный интеллект начнет преследовать собственную выгоду не останавливаясь ни перед чем. Все алгоритмы в любом случае подчиняются конкретным правилам, а подобные эксперименты дают возможность лучше контролировать сложные системы, в которых может участвовать множество искусственных интеллектов.

Изучение поведения искусственного интеллекта в социальной обстановке – это уже не первое исследование DeepMind в этом направлении. Раннее ученые проводили эксперименты, в которых роботы должны были мечтать, строить маршруты и играть в футбол.



Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Invention на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 21:55
#2
Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 6,878
Благодарностей: 1,632
КП: 0.047

награды Волшебный горшочек 
Re: Искусственный интеллект может проявлять агрессию, если ему это выгодно
Гугл совсем взбесился с этой своей рекламой.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

PROFIT-HUNTERS.BIZ: ЛУЧШИЙ ХАЙП ПОРТАЛ В РУНЕТЕ! ВОЗВРАЩАЕМ ПОТЕРИ!
NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$
Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день. Платит с февраля!
assss на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Хокинг и Маск: Искусственный интеллект может погубить человечество Влад555 Новости в мире финансов и инвестиций 3 Сегодня 19:25
Искусственный интеллект: что у него на уме? ElarGroup3 Новости технологий и интернета 15 09.01.2017 10:05
Искусственный интеллект победит человека ukrainec Новости технологий и интернета 47 09.01.2017 09:31
Иeureal:Искусственный интеллект для людей Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.09.2015 15:41
Блокчейн и искусственный интеллект Frend Новости криптовалют 0 02.06.2015 01:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Anton-F
ПАММ-счет: Offensive Trading 106068 (LiteForex)
От Anton-F в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Многопрофильный специалист
От Valerie Resser в разделе «Копирайтинг»
Аватара нет
Приобретение облигации мега корпораций на 60 млд. руб.
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Убийственный стиль: Калашников наладит выпуск одежды и аксессуаров
От назаревич в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Прогнозы на футбол Pro-Bet
От stas4184 в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
ПАММ-счет 545803 VladimirGoldEnergy5000 (Forex Trend)
От pittt в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
401,207
Тем
453,332
Сообщений
11,095,072

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube