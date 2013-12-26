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ПАММ-счёт melnikroman:11051 (PrivateFX)

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#1
Премиум
 
Аватар Profvest com
 
Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 5,356
Благодарностей: 94
КП: 0.001
ПАММ-счёт melnikroman:11051 (PrivateFX)
ПАММ-счёт melnikroman:11051 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета 11051
Статус оферты Открыт
Торговый период, недель 2
Дата открытия 10 февр. 2017 г., 16:47:28
Начальный капитал Управляющего, USD 1 000,00
Текущий капитал Управляющего, USD 1 000,00
Инвестиции 0,00
Доходность за весь период, USD 0,00
Доходность ПАММ-счета, % 0,00 %
Максимальная просадка, % 0,00 %
Дата последнего ролловера 01 янв. 1970 г., 0:00:00
Дата следующего ролловера 11 февр. 2017 г., 10:00:00
Вознаграждение управляющего 30 %
Штраф за досрочный вывод 50 %
Возможность копировать сделки Нет
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 0,00
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 10
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 2 %
Ограничение убытков, % 50
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Нет
Условно-периодический ПАММ-счет Нет
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Открытых сделок 0
Уровень отчетности По запросу
Описание торговой стратегии Одна из мультивалютных торговых стратегий Masterforex-V, основаная на а) торговле в сторону стратегических трендов МФ (не путать с ДОЛГОсрочными) б) начислением позитивных свопов в) сделки открываются от откатов при пробитии пивота МФ-3 и образовании волны старшего ТФ МФ и подсказках индикаторов АО Zotik, подтвержденных разворотами индексов валют, объемами и валютами-"союзниками" г) рабочим планом МФ = 100% в год Торговля полностью ручная. Счет беспроигрышный при соблюдении мани менеджмента МФ: 0.01 лот на 1К
Способ связи с управляющим e-mail
Максимальная просадка за последние сутки, % 0,00 %




Доходность:

2016:


Инвестировать в ПАММ-счёт melnikroman:11051 (PrivateFX)
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